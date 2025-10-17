Nächste Wohnbau-Firma schlittert in die Millionenpleite

Schon wieder erschüttert eine Millionenpleite das Land. Dieses Mal hat es mit Gründhammer Wohnbau GmbH ein Unternehmen aus Tirol erwischt. Die Firma mit Sitz in Kufstein musste Insolvenz anmelden.

Laut den Angaben des KSV1870 belaufen sich die Verbindlichkeiten des Unternehmens auf etwa 3,72 Mio. Euro. Der Insolvenzantrag wurde von der Schuldnerin selbst beim Landesgericht Innsbruck eingebracht. Die genauen Ursachen der finanziellen Schieflage sind zum Zeitpunkt der Quellenveröffentlichung noch nicht abschließend geklärt; der KSV betont, dass diese geprüft werden müssen.

Hoffen auf Sanierung

Die Firma wurde 2010 gegründet und agierte als Bauträger inklusive Grundstückserweiterung und schlüsselfertiger Übergabe von Objekten.

Das Verfahren läuft als Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung, was bedeutet, dass das Unternehmen weiterhin in Eigenverantwortung agieren kann, jedoch unter gerichtlicher Kontrolle und mit einem Insolvenzverwalter, der zur Überwachung und Begleitung eingesetzt ist.

Vorerst sind keine Dienstnehmer unmittelbar von der Insolvenz betroffen. Durch das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung wird versucht, einen geordneten Fortgang zu ermöglichen, anstatt in eine geregelte Zerschlagung zu gehen. Allerdings muss der Sanierungsplan von den Gläubigern und dem Gericht genehmigt werden – nur dann besteht realistische Aussicht auf eine erfolgreiche Fortführung.