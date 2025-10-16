Auch Mutter der Linzer Chemiefirma ESIM in Konkurs

Es bestehen 150 Mio. Euro Verbindlichkeiten.

Linz. Einen Tag nach dem Konkurs des Linzer Spezialchemieunternehmens ESIM Chemicals GmbH ist am Donnerstag am Landesgericht Linz auch über das Vermögen der Mutter, die ESIM Holdings und Management Services, ein Konkursverfahren eröffnet worden. Elf Beschäftigte und sieben Gläubiger sind betroffen, teilten der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) mit. Die Verbindlichkeiten sollen rund 150 Mio. betragen.

Das vorhandene Vermögen des Unternehmens belaufe sich nach Buchwerten auf rund 155 Mio. Euro, reduziere sich laut Eröffnungsantrag jedoch unter Insolvenz- bzw. Liquidationsprämissen auf einen realistisch erzielbaren Wert von lediglich rund 1,72 Mio Euro, hieß es weiter. Ob eine Wertberichtigung in diesem Umfang tatsächlich notwendig ist, müsse geprüft werden.

Den größten Anteil am vorhandenen Vermögen bilden laut der Kreditschützer die Beteiligungen an verbundenen Unternehmen (rund 92 Mio. Euro) sowie Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen (rund 53,6 Mio. Euro). Liegenschaftsvermögen seien nicht vorhanden.

Konkursantrag über Tochter bereits eröffnet

Am Mittwoch war über die Tochter Chemicals GmbH ein Konkursverfahren eröffnet worden. Passiva von über 118 Mio. Euro stehen Aktiva von 3,8 Mio. Euro gegenüber. Betroffen sind 289 Beschäftigte und rund 190 Gläubiger, wie AKV und KSV1870 berichteten.