Unwiderstehlich und einfach: So gelingen die besten Rum-Nuss-Kugeln
© Getty Images

Weihnachtsbäckerei

Unwiderstehlich und einfach: So gelingen die besten Rum-Nuss-Kugeln

27.11.25, 13:39
Diese Köstlichkeit darf auf keinem weihnachtlichen Keksteller fehlen! Die herrlich duftenden Rum-Nuss-Kugeln verzaubern nicht nur mit ihrem Aroma, sondern schmecken auch einfach himmlisch. Und das Beste? Sie sind im Handumdrehen zubereitet, kinderleicht und in kürzester Zeit fertig.

Rumnuss Kekse

Unwiderstehlich und einfach: So gelingen die besten Rum-Nuss-Kugeln
© Getty Images

Zutaten: Für 100 Stück

  • 250 g Walnüsse, geviertelt
  • 250 g Staubzucker
  • 250 g Bitterschokoladen-Chips
  • 125 ml Mautner Inländerrum 38 %

Zum Wälzen:

  • 125 g Feinkristallzucker

Zubereitung *30 Minuten* *leicht*

  1. Bitterschokoladen-Chips gemeinsam mit den Walnüssen und dem Staubzucker in der Kaffeemühle reiben.
  2. Mit Rum abmischen und über Nacht im Kühlschrank rasten lassen.
  3. Teig auf ca. 0,8 cm ausrollen, runde Kekse (etwa 3 cm Durchmesser) ausstechen und in Feinkristallzucker wenden. Mit der kantigen Seite nach oben auf einen Teller wegsetzen.

Und dann nur mehr genießen!

