Unwiderstehlich und einfach: So gelingen die besten Rum-Nuss-Kugeln

Diese Köstlichkeit darf auf keinem weihnachtlichen Keksteller fehlen! Die herrlich duftenden Rum-Nuss-Kugeln verzaubern nicht nur mit ihrem Aroma, sondern schmecken auch einfach himmlisch. Und das Beste? Sie sind im Handumdrehen zubereitet, kinderleicht und in kürzester Zeit fertig.
Rumnuss Kekse
Zutaten: Für 100 Stück
- 250 g Walnüsse, geviertelt
- 250 g Staubzucker
- 250 g Bitterschokoladen-Chips
- 125 ml Mautner Inländerrum 38 %
Zum Wälzen:
- 125 g Feinkristallzucker
Zubereitung *30 Minuten* *leicht*
- Bitterschokoladen-Chips gemeinsam mit den Walnüssen und dem Staubzucker in der Kaffeemühle reiben.
- Mit Rum abmischen und über Nacht im Kühlschrank rasten lassen.
- Teig auf ca. 0,8 cm ausrollen, runde Kekse (etwa 3 cm Durchmesser) ausstechen und in Feinkristallzucker wenden. Mit der kantigen Seite nach oben auf einen Teller wegsetzen.
Und dann nur mehr genießen!