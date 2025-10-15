Alles zu oe24VIP
SPAR ermöglicht österreichweite Altspeiseöl-Sammlung
© Copyright: SPAR/Standbild

Umweltschutz

SPAR ermöglicht österreichweite Altspeiseöl-Sammlung

15.10.25, 09:52
Neue Sammelautomaten bei Eurospar, Interspar und Maximarkt machen Umweltschutz einfach – 15 Cent pro Rückgabe und Beitrag zum Klimaschutz.

Ein einfacher Schritt mit großer Wirkung: Gemeinsam mit der Münzer Bioindustrie GmbH startet SPAR ein österreichweites System zur Rückgabe von Altspeiseöl in allen Eurospar-, Interspar- und Maximarkt-Filialen. Kunden können ihr gebrauchtes Speiseöl bequem beim Einkauf entsorgen – und erhalten dafür einen 15-Cent-Bon pro Rückgabe. 

Ewald-Marco Münzer, Geschäftsführer der Münzer Bioindustrie GmbH, und Hans K. Reisch, Vorstandsvorsitzender von SPAR Österreich, setzen mit Sammelautomaten für Altspeiseöl in allen EUROSPAR-, INTERSPAR- und Maximarkt-Standorten gemeinsam auf Kreislaufwirtschaft.

Ewald-Marco Münzer, Geschäftsführer der Münzer Bioindustrie GmbH, und Hans K. Reisch, Vorstandsvorsitzender von SPAR Österreich, setzen mit Sammelautomaten für Altspeiseöl in allen EUROSPAR-, INTERSPAR- und Maximarkt-Standorten gemeinsam auf Kreislaufwirtschaft.

© Copyright: SPAR/Standbild

Kreislaufwirtschaft im Alltag – einfach, bequem und belohnt
Mit dieser Initiative setzen Spar und Münzer ein starkes Zeichen für gelebte Kreislaufwirtschaft und praktischen Umweltschutz. Die Rückgabe ist denkbar einfach: Das gebrauchte Öl wird in einem gut verschlossenen Behälter von zuhause mitgebracht und am Sammelautomaten in der Filiale eingeworfen.  „Wir möchten unseren Kund:innen praktikable Lösungen bieten, um Nachhaltigkeit in den Alltag zu integrieren. Die Altspeiseöl-Sammelautomaten sind ein Beispiel dafür, wie einfach Kreislaufwirtschaft funktionieren kann“, erklärt Hans K. Reisch, Vorstandsvorsitzender von Spar Österreich. Der Bonusbetrag von 15 Cent pro Einwurf kann direkt an der Kassa eingelöst werden – ein doppelt nachhaltiger Anreiz für Umwelt und Geldbörse. 

Vom Küchenabfall zum klimafreundlichen Rohstoff
Was viele als Müll sehen, ist in Wahrheit ein wertvoller Rohstoff: Das gesammelte Altspeiseöl wird von Münzer Bioindustrie zu nachhaltigem Biodiesel verarbeitet. Aus einem Liter Öl entsteht dabei ein Liter Biokraftstoff – und das spart im Vergleich zu fossilen Alternativen rund drei Kilogramm CO₂ ein. 
„Unsere Sammelsysteme für Altspeiseöl zeigen, wie einfach aus Küchenabfall ein wertvoller Rohstoff gewonnen wird. Damit wir diesen Beitrag zum Umweltschutz leisten können, braucht es Kooperationen wie diese und letztendlich uns alle – jeder kann mitmachen und so aus etwas scheinbar Wertlosem Energie für die Zukunft schaffen“, betont Ewald-Marco Münzer, Geschäftsführer der Münzer Bioindustrie GmbH. 
Würde Altspeiseöl hingegen über den Abfluss entsorgt, hätte das erhebliche ökologische und wirtschaftliche Folgen: Verunreinigte Kanalisation, hohe Wartungskosten und Umweltbelastung. 

1,5 Millionen Tonnen CO₂-Ersparnis pro Jahr durch Biodiesel aus Altspeiseöl
Die Wirkung dieses Kreislaufs ist beeindruckend: Durch die Aufbereitung von Altspeiseöl zu Biodiesel werden jährlich rund 1,5 Millionen Tonnen CO₂ eingespart. So leistet jeder einzelne Rückgabevorgang einen spürbaren Beitrag zum Klimaschutz – direkt beim nächsten Einkauf. 

Nachhaltige Logistik: Spar setzt auf HVO aus gesammeltem Speiseöl
SPAR geht noch einen Schritt weiter: Die gesamte Lkw-Flotte wird mit HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) betrieben – einem nachhaltigen Kraftstoff, der u. a. aus Altspeiseöl hergestellt wird. Das gesammelte Öl aus den Märkten fließt damit direkt in die eigene klimafreundliche Logistik ein. 

Das Ziel: Bis spätestens 2050 will Spar die gesamte Logistik auf erneuerbare Energien umstellen – ein langfristiges Engagement für nachhaltige Mobilität und Ressourcenschonung.

