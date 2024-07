Irres Omen! Darum können wir heute NICHT verlieren

Der Countdown läuft! In knapp einer Stunde (ab 21 Uhr/live auf ServusTV) trifft Österreich mit ÖFB-Mastermind Ralf Rangnick im Achtelfinale auf die Türkei. Beim Blick auf den Kalender dürfen unsere EURO-Helden bereits jubeln. Denn Dienstags ist Siegertag!

Seit Ralf Rangnick im Juni 2022 das Amt des ÖFB-Teamchefs übernommen hat, herrscht ein bemerkenswerter Dienstag-Zauber über das österreichische Nationalteam. In sechs Dienstagsspielen unter Rangnick hat Österreich eine makellose Bilanz vorzuweisen: sechs Siege in sechs Spielen! Zu den beeindruckenden Triumphen zählen unter anderem beide EM-Qualifikationssiege gegen Schweden, ein beachtlicher 2:0-Erfolg gegen Deutschland im November, das atemberaubende 6:1 gegen die Türkei und der grandiose 3:2-EM-Triumph über die Niederlande vor einer Woche.

Baumgartner und Gregoritsch in Bestform

Besonders in den Fokus spielte sich dabei Christoph Baumgartner, der in diesen sechs Spielen fünf Tore und drei Assists beisteuerte. Michael Gregoritsch stand ihm kaum nach und glänzte mit vier Toren, von denen er drei gegen die Türkei erzielte, sowie einem Assist.

Doch nicht immer läuft es so rund für Rangnicks Truppe. Montags scheint der Fußballgott nicht auf der Seite der ÖFB-Elf zu sein. Drei Niederlagen in fünf Montagsspielen sprechen eine deutliche Sprache: zwei Pleiten gegen Dänemark in der Nations League (1:2 in Wien und 0:2 in Kopenhagen) sowie eine knappe 0:1-Niederlage zum EM-Auftakt gegen Frankreich in Düsseldorf.

Ein gutes Omen für Rangnicks 25. Länderspiel

Für Rangnick steht das 25. Länderspiel als Nationaltrainer bevor, und der 66-Jährige möchte die Erfolgsserie an "Teamstagen" fortsetzen und auch das siebte Dienstagsspiel siegreich gestalten. Ein weiterer Sieg wäre nicht nur ein persönlicher Rekord für Rangnick, sondern würde auch einen historischen Meilenstein bedeuten. Österreich hat seit 70 Jahren kein K.o.-Spiel bei einem Großturnier mehr gewonnen. Der letzte Triumph gelang bei der Weltmeisterschaft 1954 in der Schweiz mit einem 3:1-Sieg gegen Uruguay im Spiel um Platz drei.

Samstagsserie soll fortgesetzt werden

Sollte das ÖFB-Team den Dienstag-Fluch ein weiteres Mal besiegen, wartet am Samstag das Viertelfinale gegen Niederlande. Auch an diesem Wochentag sieht es für Marko Arnautovic und Co. vielversprechend aus: Österreich ist samstags noch ungeschlagen. In der EM-Qualifikation trotzte man Belgien ein 1:1 ab, die Slowakei wurde im Testspiel mit 2:0 besiegt und bei der EM-Generalprobe gab es ein 1:1 gegen die Schweiz. In dem Sinne: Halbfinale wir kommen!