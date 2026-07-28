Netrebko als Cowgirl im "Monument Valley"

Die Super-Diva genießt Natur pur in den Vereinigten Staaten und tankt dort Energie für ihr Comeback auf den großen Opern-Bühnen der Welt.

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Anfang Juli zog Anna Netrebko die Notbremse und sagte wegen körperlicher sowie stimmlicher Erschöpfung kurzerhand alle anstehenden Auftritte ab. Nach einer knallharten Saison war der Akku schlichtweg leer. Danach tauchte sie für einige Zeit ab und ihre Kanäle in den sozialen Netzwerken blieben stumm.

Erst kürzlich meldete sich Donna Anna dann mit einer erfreulichen Botschaft bei ihren Fans. "Ich bin nicht verschwunden, ich nehme mir nur eine Auszeit", beruhigte sie ihre Community. Nach der extrem harten Arbeit der vergangenen Monate müsse sie nun einfach ihre Batterien aufladen, um gestärkt und auch ein bisserl glücklicher auf die Bühne zurückzukehren.

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Foto-Session in der Wüste

Jetzt teilt sie weitere Eindrücke ihrer Auszeit in Utah. Nachdem sie bereits im bauchfreien Top für Furore bei ihren Followern sorgte, zeigt ihr neues Posting Netrebko mit Cowboy-Hut im "Monument Valley". Der dortige Navajo Tribal Park, gilt als einer der meistfotografierten Orte der Welt. Das Tal besticht durch hoch aufragende Sandsteinformationen, die über 300 Millionen Jahre geformt wurden und 120 bis 300 Meter über den Talboden hinausragen. Zusammen mit den umliegenden Tafelbergen, Felskuppen und der Wüstenlandschaft bildet er ein wahres Naturwunder.

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Diesen Anblick kann sich Anna Netrebko noch ein paar Wochen gönnen, bis der Alltag sie wieder einholt. Die Pläne für die Rückkehr ins Rampenlicht stehen nämlich bereits fest. Am Sonntag, dem 30. August, wird Anna Netrebko in der majestätischen Arena di Verona in "Aida" wieder auf der Bühne stehen.