TV-Beben: Große Veränderung bei "Let’s Dance"

Bei RTL steht eine der größten Veränderungen in der Geschichte von "Let’s Dance" bevor.

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Nach fast zwei Jahrzehnten verliert die Produktionsfirma Seapoint Productions die Verantwortung für die beliebte Tanzshow. Ab 2028 übernimmt der britische Lizenzgeber BBC Studios die Produktion über seine deutsche Tochtergesellschaft selbst.

Wie das Medienportal DWDL berichtet, wird die 20. Staffel im Jahr 2027 zugleich die letzte sein, die von Seapoint Productions umgesetzt wird. BBC Studios Germany zieht damit die Produktion eines seiner wichtigsten internationalen Formate wieder in die eigenen Hände.

"Let's Dance" ist die deutsche Version des britischen Erfolgsformats "Strictly Come Dancing", dessen Rechte weltweit bei BBC Studios liegen. Seit Jahren wird die Show von Seapoint Productions gemeinsam mit BBC Studios für RTL produziert und entwickelte sich zu einem der erfolgreichsten Unterhaltungsformate im deutschen Fernsehen.

© Getty Images

BBC Studios Germany bestätigte den Schritt offiziell. Geschäftsführer Phil Schmid erklärte gegenüber DWDL: "Die sehr erfolgreiche und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen BBC Studios und Seapoint Productions bei der Umsetzung der Produktion von 'Let's Dance' wird nach der Staffel 20 zum Sommer 2027 enden." Gleichzeitig würdigte er die langjährige Zusammenarbeit und die Entwicklung der Show zu einer festen Größe im deutschen Fernsehen.

Wenig überraschend

Der Produktionswechsel kommt nicht völlig überraschend. BBC Studios baut seit Jahren eigene Produktionsstrukturen in Deutschland auf. Von den Standorten Köln und Berlin aus produziert das Unternehmen bereits zahlreiche Unterhaltungsformate und Serien für deutsche Sender und Streaminganbieter. Auf der Unternehmenswebsite verweist BBC Studios Germany zudem darauf, dass man bereits heute bei "Let’s Dance" als Produktionspartner beteiligt ist.

Für die Zuschauer soll sich zunächst wenig ändern. Moderatoren Daniel Hartwich und Victoria Swarovski sowie die Jury mit Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González stehen direkt bei RTL unter Vertrag und bleiben von dem Wechsel unberührt. Auch der Produktionsstandort Köln soll erhalten bleiben. Branchenbeobachter halten lediglich kleinere optische Anpassungen bei Studiodesign, Grafiken oder Abläufen für möglich.

Ära endet

Für Seapoint endet dagegen eine Ära. Das Unternehmen prägte die deutsche Tanzshow über viele Jahre entscheidend mit und war maßgeblich am Erfolg des Formats beteiligt. Die Jubiläumsstaffel 2027 wird damit nicht nur das 20-jährige Bestehen der Show markieren, sondern auch den Abschied der langjährigen Produzenten.

Der Schritt passt zur internationalen Strategie von BBC Studios. Der Konzern setzt zunehmend darauf, erfolgreiche Eigenmarken nicht nur zu lizenzieren, sondern auch selbst zu produzieren. Mit der vollständigen Übernahme von "Let’s Dance" stärkt die BBC ihre Kontrolle über eines ihrer wertvollsten TV-Formate – während für RTL eines der wichtigsten Show-Highlights der vergangenen Jahre in eine neue Ära startet.