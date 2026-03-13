"Let's Dance"-Drama um Betty Taube: ‚Kann kaum atmen‘ – Zitterpartie vor der Live-Show!

Zwischen eisernem Willen und körperlichem Limit: Betty Taube liefert sich kurz vor der nächsten „Let’s Dance“-Show einen verzweifelten Wettlauf gegen die Zeit und eine schmerzhafte Blockade.

In der glanzvollen Welt von „Let’s Dance“ trübt derzeit eine schmerzhafte Zäsur die Stimmung: Das Model Betty Taube (31) sieht sich kurz vor der nächsten Live-Show mit massiven körperlichen Beeinträchtigungen konfrontiert. Was als ambitioniertes Training begann, entwickelte sich für die einstige GNTM-Teilnehmerin zu einer physischen Zerreißprobe, die ihren Auftritt am Freitagabend massiv gefährdet.

Mehr lesen:

„Höllische Schmerzen“ und Atemnot

In ihrer Instagram-Story gewährte Taube ihren Followern einen unverblümten Einblick in ihren aktuellen Zustand. Die Bilanz fällt ernüchternd aus: „Ansonsten bin ich heute super müde und ich habe Schmerzen“, so die sichtlich erschöpfte Teilnehmerin.

Ihr Tanzpartner Alexandru Ionel präzisierte die Situation und sprach von einem „Tag voller Ups and Downs“ sowie einer „starken Blockade“, die das Model ereilt habe. Die Intensität der Beschwerden scheint dabei ein besorgniserregendes Ausmaß erreicht zu haben. Taube selbst gestand: „Zwischendurch habe ich gedacht, ich kann nicht tanzen.“ Besonders drastisch schilderte sie die Einschränkungen in ihrem Bewegungsapparat: „Ich kann nicht mal richtig atmen und gehen. Beim Gehen tut’s weh.“





Eisernes Durchhaltevermögen trotz medikamentöser Hilfe

Trotz dieses körperlichen Martyriums denkt die 31-Jährige nicht an eine verfrühte Kapitulation. Ihr sportlicher Ehrgeiz ist ungebrochen, das Ziel klar definiert: Sie möchte an die Erfolge der Vorwoche anknüpfen. „Es wird durchgezogen, Leute. Ich will eigentlich wieder eine zwei vorne haben bei meinem Tanz“, gab sie sich kämpferisch.

Um die Live-Show überhaupt bestreiten zu können, scheint der Griff in die Hausapotheke unumgänglich. „Schmerzmittel sei Dank“, verriet Alexandru Ionel mit Blick auf die intensiven Proben der letzten Tage.

Betty Taube zeigt sich heute in der Maske kämpferisch. © Instagram

Die Reifeprüfung: Der „König der Standardtänze“

Erschwerend kommt hinzu, dass das Los in der zweiten Live-Show ausgerechnet auf den Slowfox gefallen ist. Dieser gilt unter Experten nicht umsonst als der „König der Standardtänze“, verlangt er den Paaren doch ein Höchstmaß an technischer Präzision und fließender Eleganz ab – eine Herkulesaufgabe für eine Tänzerin, die bereits beim Gehen unter Schmerzen leidet. Betty Taube selbst blickt der Herausforderung mit Respekt entgegen: „Bisher ist das nicht so mein Tanz“, räumte sie offen ein.

Ob der eiserne Wille ausreicht, um die körperliche Blockade auf dem Tanzparkett vergessen zu machen, wird sich am Freitagabend weisen.