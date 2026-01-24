Kitzbühel-Watsch'n: ÖSV-Star Kriechmayr im Ziel ratlos

Kitzbühel-Enttäuschung für Vincent Kriechmayr! Der ÖSV-Star blieb nach dem Super-G auch in der Abfahrt ohne Stockerlplatz und wirkte im ORF-Interview ratlos.

"Es waren ein paar Kleinigkeiten, ich bin zu taktisch gefahren", ärgert sich der Oberösterreicher, der am Ende auf Platz 13 gelandet ist. 2017 war Matthias Mayer als Achter bislang das schlechteste Streif-Ergebnis aus ÖSV-Sicht.

"Ich habe mich zu viel eingeschliffen, den Ski nicht unter dem Körper gehabt. Ich habe mir schon sehr viel vorgenommen, ich wollte die Variante fahren wie im Training", so Kriechmayr.

Der ÖSV-Star wirkte ratlos: "1,4 Sekunden kann man nicht auf eine Kurve aufmachen, da hat's schon gröber gefehlt."