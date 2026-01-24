Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Kitzbühel
Kitzbühel-Watsch'n: ÖSV-Star Kriechmayr im Ziel ratlos
© gepa

"Gröber gefehlt"

Kitzbühel-Watsch'n: ÖSV-Star Kriechmayr im Ziel ratlos

24.01.26, 12:32 | Aktualisiert: 24.01.26, 13:35
Teilen

Kitzbühel-Enttäuschung für Vincent Kriechmayr! Der ÖSV-Star blieb nach dem Super-G auch in der Abfahrt ohne Stockerlplatz und wirkte im ORF-Interview ratlos. 

"Es waren ein paar Kleinigkeiten, ich bin zu taktisch gefahren", ärgert sich der Oberösterreicher, der am Ende auf Platz 13 gelandet ist. 2017 war Matthias Mayer als Achter bislang das schlechteste Streif-Ergebnis aus ÖSV-Sicht.

"Ich habe mich zu viel eingeschliffen, den Ski nicht unter dem Körper gehabt. Ich habe mir schon sehr viel vorgenommen, ich wollte die Variante fahren wie im Training", so Kriechmayr.

Der ÖSV-Star wirkte ratlos: "1,4 Sekunden kann man nicht auf eine Kurve aufmachen, da hat's schon gröber gefehlt."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden