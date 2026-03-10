Alles zu oe24VIP
Radfahrer brutal überfallen Donaukanal
Vom Bike gestoßen

Radfahrer (27) am Donaukanal in Wien brutal ausgeraubt

10.03.26, 12:14 | Aktualisiert: 10.03.26, 14:12
An einem Lokal an der Donaulände fuhr ein 27-Jähriger auf seinem Rad vorbei, als er unvermittelt von drei Räubern angegriffen, vom Rad gestoßen und ausgeraubt wurde. 

Wien. Passiert ist der ungewöhnliche wie brutale Drive-by-Überfall mit umgekehrten Vorzeichen (sonst werden bei einem so genannten Delikt Passanten von Moped-, Radlern oder Kriminellen auf E-Scootern beraubt) im Nahbereich eines alternativen Kunst-und Kulturlokals auf der Spittelauer Lände beim Donaukanal.

Tatzeit war 21.15 Uhr, als ein 27-jähriger Fahrradfahrer zunächst von einem ihm angeblich unbekannten Angreifer beim Vorbeifahren von seinem Bike gestoßen wurde. Danach soll das zu Sturz gekommene Opfer er von dem Mann sowie zwei weiteren Begleitern geschlagen und seiner Geldbörse mit rund 300 Euro Bargeld beraubt worden sein. Anschließend flüchteten die mutmaßlichen Täter. Der Radler verständigte den Polizeinotruf. 

Im Zuge einer Sofortfahndung konnte einer der Verdächtigen, ein 22-jähriger Österreicher (mit türkischen Wurzeln) unweit des Tatortes vor besagtem Lokal nach kurzer Gegenwehr festgenommen werden. Ein weiterer mutmaßlicher Täter, ein 27-jähriger Tschetschene, versteckte sich auf der Toilette des Szene-Treffs.  Auch er wurde festgenommen. Nach dem dritten Schläger und Räuber wird weiterhin gefahndet. Die Geldbörse konnte bislang nicht aufgefunden werden.

