NFL-Hammer: Kult-Quarterback soll Buffalo Bills übernehmen

Die überraschendste Trainer-Entlassung in der NFL kam diese Woche aus Buffalo. Die Bills trennten sich von Erfolgs-Coach Sean McDermott; sein Nachfolger könnte nun eine noch größere Überraschung werden.

Der Trainer-Posten bei den Buffallo Bills ist einer der begehrtesten freien Plätze in der NFL. Beim Team rund um Superstar Josh Allen musste Erfolgs-Coach Sean McDermott überraschend gehen, als man sich erneut im Play-off knapp geschlagen geben musste und erneut den Einzug in den Super Bowl verpasst hatte.

Im Anschluss sorgte Klub-Besitzer Terrence Pegula mit widersprüchlichen Aussagen für Wirbel. Er schenkt General Manager Brandon Beane das volle Vertrauen und beauftragte ihn mit der Trainersuche, obwohl die größten Kritikpunkte der letzten Jahre, wie die Wahl von Keon Coleman im Draft, nachgewiesen auf die Kappe von Beane gehen.

Doch nun kommt der nächste Knaller: Beim Nachfolger von McDermott möchte man scheinbar völlig neue Wege gehen und lädt einen Kandidaten zu den Bewerbungsgesprächen ein, der keine Erfahrung als Trainer in der NFL hat.

Ausnahme für Legende

Üblicherweise sind die Head-Coach-Anwärter herausragende Assistenz-Trainer, ehemalige Chef-Trainer oder zumindest erfolgreiche College-Übungsleiter.

Doch der aktuelle Bills-Kandidat kann nichts davon vorweisen und war nur auf einer High School Trainer. Dafür kann er auf eine unglaubliche Karriere in der NFL als Quarterback zurückblicken. Die Rede ist von Philip Rivers, der in der abgelaufenen Saison mit 44 Jahren nach fünf Jahren ein kurzzeitiges Comeback bei den Indianapolis Colts gefeiert hatte. Das berichtet ESPN-Insider Adam Schefter.

Seine einzige Erfahrung an der Seitenlinie machte er an der St. Michael Catholic High School. In seiner Laufbahn als Spielmacher in der besten Football-Liga der Welt warf er 63.440 Yards und erzielte dabei 421 Touchdowns, in den Super Bowl schaffte er es allerdings nie.