Karenz in OÖ noch immer Frauensache

Explosionen in Teheran: Israel ruft Bevölkerung zum "Verlassen" des Gebiets auf Das israelische Militär ruft die iranische Bevölkerung in der Hauptstadt Teheran zum "Verlassen" des Gebietes auf. Bewohner melden laute Explosionen. Israel kündigt an, die militärische Infrastruktur des Iran anzugreifen.