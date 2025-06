Explosionen in Teheran: Israel ruft Bevölkerung zum "Verlassen" des Gebiets auf

Das israelische Militär ruft die iranische Bevölkerung in der Hauptstadt Teheran zum "Verlassen" des Gebietes auf. Bewohner melden laute Explosionen. Israel kündigt an, die militärische Infrastruktur des Iran anzugreifen.

Das israelische Militär hat eine „dringende Warnung“ an die iranische Bevölkerung herausgegeben, den Bereich der iranischen Hauptstadt Teheran „sofort“ zu verlassen, wie die BBC berichtet.

„In den kommenden Stunden wird die IDF in diesem Gebiet operieren, wie sie es in den letzten Tagen in ganz Teheran getan hat, um die militärische Infrastruktur des iranischen Regimes anzugreifen“, so der Sprecher der israelischen Verteidigungskräfte Avichay Adraee auf X. Dabei geht es um einen konkreten Bezirk Teherans - den dritten Bezirk - so das Militär, solle die Bevölkerung umgehend verlassen. „Ihre Anwesenheit in diesem Gebiet gefährdet Ihr Leben“, so die Warnung.

Iranische Medien berichten, dass die Luftabwehr der Stadt im Westen Teherans aktiviert wurde - momentan gibt es Bombenalarm. Israel greift dabei Militärstützpunkte in der gegen um die iranische Hauptstadt an.

In den vergangenen 24 Stunden berichteten internationale Medien zunehmend von der Massenflucht der Menschen au Teheran, die sich in Sicherheit bringen wollen. Videos von kilometerlangen Staus kommen auf Social Media vor.