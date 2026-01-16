Zahlreiche Störungen gemeldet: X ist down

Aktuell gehen zahlreiche Störungen bei X ein. Das Portal ist aktuell down.

Die Zahl der gemeldeten Störungen steigt aktuell rasant.

Die Online-Plattform X des Tech-Milliardärs Elon Musk ist Freitagnachmittag in mehreren Ländern ausgefallen. Von der erheblichen Störung war auch der KI-Dienst Grok betroffen, der ebenfalls zu dem Musk-Imperium gehört. Am frühen Abend hatten Anwender weiterhin Probleme, sich bei X anzumelden oder den Dienst auf dem Smartphone zu nutzen. Der Internet-Monitoringdienstleister Netblocks meldete auf Mastodon, es handle sich offenbar nicht um Zensur- oder Blockademaßnahmen.

Um rund 44 Milliarden Dollar

Schuld sei eine technische Störung, hieß es. Bei Portalen wie allestörungen.at häuften sich Fehlermeldungen betroffener Nutzerinnen und Nutzer. X basiert auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, den Musk im Herbst 2022 um rund 44 Milliarden Dollar (37,85 Mrd. Euro) kaufte. Nach der Übernahme gab es zunächst mehrfach technische Probleme, weil er bei der Infrastruktur den Rotstift ansetzte. Inzwischen gilt die Plattform aber wieder als technisch stabil.