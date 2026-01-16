Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Twitter X
© GettyImages

Social Media

Zahlreiche Störungen gemeldet: X ist down

16.01.26, 16:36 | Aktualisiert: 16.01.26, 17:52
Teilen

Aktuell gehen zahlreiche Störungen bei X ein. Das Portal ist aktuell down.

Die Zahl der gemeldeten Störungen steigt aktuell rasant.  

Die Online-Plattform X des Tech-Milliardärs Elon Musk ist Freitagnachmittag in mehreren Ländern ausgefallen. Von der erheblichen Störung war auch der KI-Dienst Grok betroffen, der ebenfalls zu dem Musk-Imperium gehört. Am frühen Abend hatten Anwender weiterhin Probleme, sich bei X anzumelden oder den Dienst auf dem Smartphone zu nutzen. Der Internet-Monitoringdienstleister Netblocks meldete auf Mastodon, es handle sich offenbar nicht um Zensur- oder Blockademaßnahmen.

Um rund 44 Milliarden Dollar 

Schuld sei eine technische Störung, hieß es. Bei Portalen wie allestörungen.at häuften sich Fehlermeldungen betroffener Nutzerinnen und Nutzer. X basiert auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, den Musk im Herbst 2022 um rund 44 Milliarden Dollar (37,85 Mrd. Euro) kaufte. Nach der Übernahme gab es zunächst mehrfach technische Probleme, weil er bei der Infrastruktur den Rotstift ansetzte. Inzwischen gilt die Plattform aber wieder als technisch stabil.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden