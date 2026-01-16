Putin offen für Friedens-Plan mit Europa

Der Kreml sieht in europäischen Aussagen zu einem Dialog mit Russland eine positive Entwicklung.

Moskau habe entsprechende Äußerungen insbesondere aus Paris, Rom und sogar Berlin festgestellt, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS zufolge. Das entspreche mit der Moskauer Sichtweise.

Signale auch aus Deutschland

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hatte bei einem Neujahrsempfang in Halle Hoffnung auf einen Ausgleich mit Russland in der längeren Perspektive ausgedrückt. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sprach sich vor rund einer Woche mit Blick auf die internationalen Bemühungen für ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine dafür aus, dass Europa wieder mit Russland spricht. "Denn wenn Europa beschließt, an dieser Verhandlungsphase teilzunehmen, dabei aber nur mit einer der Konfliktparteien spricht, fürchte ich, dass der positive Beitrag, den es leisten könnte, am Ende begrenzt sein wird", sagte sie.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte bereits im Dezember gesagt, dass es nützlich sein könnte für Europa und die Ukraine, wieder mit Kremlchef Wladimir Putin zu sprechen, um direkt an der Diskussion beteiligt zu sein. "Ansonsten diskutieren wir untereinander mit Verhandlungsführern, die allein mit den Russen diskutieren werden. Das ist nicht optimal."

Verhandlungen laufen auf Hochtouren

Indes ist eine ukrainische Delegation reist nach Aussagen von Präsident Wolodymyr Selenskyj zu Gesprächen über Sicherheitsgarantien und ein "Wohlstandspaket" in die USA. Er hoffe, die entsprechenden Dokumente könnten kommende Woche am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos unterzeichnet werden, sagte er am Freitag auf einer Pressekonferenz in Kiew.

Sein Team erhoffe sich zudem von den USA Klarheit über die russische Haltung zu den von Washington unterstützten diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Krieges.

Die Wirtschaft der Ukraine ist 2025 um 2,2 Prozent gewachsen - und dies trotz der russischen Angriffe auf die Infrastruktur und anhaltender Sicherheitsrisiken, teilte indes das ukrainische Wirtschaftsministerium mit. Zum Wachstum beigetragen haben demnach insbesondere die Rüstungs-, Pharma- und Metallindustrie.