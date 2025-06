Sensation: NASA entdeckt gewaltigen Mars-Vulkan

Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat kürzlich ein außergewöhnliches Bild veröffentlicht, das einen der größten Vulkane auf dem Mars zeigt.

Neue Aufnahme zeigt gigantischen Vulkan auf dem Mars – ein seltener Blick auf den Horizont des Roten Planeten.

NASA zeigt beeindruckendes Bild von riesigem Mars-Vulkan

Die Aufnahme stammt von der Raumsonde „Mars Odyssey“, die bereits seit über zwei Jahrzehnten den Planeten umkreist. Das neue Foto zeigt den Vulkan Arsia Mons, der sich durch morgendliche Wolken schiebt – ein Anblick, wie ihn sonst nur Astronauten aus dem Weltall kennen.

Der Vulkan Arsia Mons auf dem Mars – eingefangen kurz vor Sonnenaufgang.

Blick auf einen riesigen Vulkan bei Sonnenaufgang

Am 2. Mai 2025 gelang es der NASA-Sonde „Mars Odyssey“, ein seltenes Panorama von Arsia Mons aufzunehmen. Dieser gewaltige Vulkan erreicht eine Höhe von rund 19 Kilometern (das entspricht etwa 12 Meilen oder 62.000 Fuß). Zum Vergleich: Der höchste Berg der Erde, der Mount Everest, ist etwa 8,8 Kilometer hoch. Arsia Mons ist also mehr als doppelt so hoch.

Seitlich in den Himmel: Neue Perspektive auf den Roten Planeten durch NASA-Mission.

Das Bild zeigt den Moment kurz vor Sonnenaufgang, als der Gipfel des Vulkans durch die dichten Wolken ragt. Diese Perspektive erlaubt einen ungewöhnlichen Blick auf die Mars-Oberfläche – ähnlich dem Ausblick, den Besatzungen der Internationalen Raumstation (ISS) von der Erde aus haben.

Teil eines gewaltigen Vulkangebirges

Arsia Mons ist nicht allein. Gemeinsam mit zwei weiteren Vulkanen – Pavonis Mons und Ascraeus Mons – bildet er die sogenannte Tharsis-Gruppe. Dieses vulkanische Gebirge ist eines der auffälligsten Merkmale der Mars-Oberfläche. Es erstreckt sich über Tausende Kilometer und liegt in der Region Tharsis, im westlichen Teil des Planeten.

Neue Perspektive durch ungewöhnlichen Flugmodus

Die Raumsonde „Odyssey“ wurde im Jahr 2001 gestartet und ist damit die am längsten aktive Mission, die einen anderen Planeten umkreist. Seit dem Jahr 2023 nimmt sie auch Bilder in einem neuen Flugmodus auf. Dafür wird die Sonde im Orbit um 90 Grad gedreht, sodass sie nicht senkrecht nach unten, sondern seitlich auf den Horizont blickt.

Durch diesen neuen Winkel können Forschende die Schichten aus Staub und Wolken besser erkennen und deren Veränderungen im Verlauf der Jahreszeiten dokumentieren. Diese Bilder liefern wertvolle Informationen über die Entwicklung der Mars-Atmosphäre.

Hinweise auf saisonale Veränderungen

Der Planetenforscher Michael Smith von der NASA erklärte dazu: „Wir sehen sehr deutliche Unterschiede zwischen den Jahreszeiten auf diesen Bildern vom Horizont. Das hilft uns, besser zu verstehen, wie sich die Atmosphäre des Mars im Laufe der Zeit verändert.“