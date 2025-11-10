Ivo, der Ehemann von Thomas Brezina hatte Geburtstag, und bekam dieses Geschenk.

Thomas Brezina gewährt seinen Fans immer wieder ehrliche Einblicke in sein Leben als Schriftsteller, Ehemann von Ivo und Hundepapa.

Mehr zum Thema

Geburtstagsgeschenk

Dabei zeigt der Bestsellerautor auch nicht ganz perfekte Szenen aus seinem Alltag - ganz authentisch eben. Nun hat er auch etwas sehr Privates geteilt: Nämlich das Geschenk, das er seinem Ehemann Ivo zum Geburtstag machte.

Grinst in die Kamera

Brezina grinst in die Kamera, die eine Schwenk macht. Ivo liegt auf der Couch und Thomas ... hat dessen Füße am Schoß. Zum Kneten und Massieren: "Sein Lieblingsgeschenk zum Geburtstag" ist im Reel zu lesen.

Fans mögen Posting

Und weiter: "Liebe ist manchmal genau das - nicht wahr?" Den Fans gefällt's, die schreiben: "Ihr seid ein cutes Paar!", "Perfekt!", "Das ist ein tolles Geschenk" oder "Mehr brauchts nicht".