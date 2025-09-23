Alles zu oe24VIP
Tom Turbo Brezina
© ORF/Günther Pichlkostner

"Schwerer Moment"

Nach ORF-Aus: Thomas Brezina sperrt Produktionsfirma zu

23.09.25, 10:31
Die Firma kann unter den wirtschaftlichen Bedingungen des ORF nicht weitergeführt werden 

Jahrzehntelang lief die Zusammenarbeit zwischen Thomas Brezina und dem ORF wunderbar, jetzt folgte die plötzliche Verkündung des Aus. Die Firma KidsTV, die von Brezina geleitet wird, und der ORF seien "übereingekommen, die langjährige Zusammenarbeit mit Ende 2025 zu beenden", hieß es in einer Aussendung 

Wie der Standard nun berichtet, stellt Brezinas Privatstiftung  Produktionsfirma Kids TV nach dem Bruch mit dem ORF ein. Wie den Mitarbeitern mitgeteilt wurde, könne die Firma "unter den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die der ORF für das Jahr 2026 vorgesehen hat, nicht weitergeführt werden". 

"Mir ist klar, dass diese Entscheidung für viele von euch sehr konkrete und persönliche Folgen hat – und ich weiß, wie tief sie greifen kann. Denn hinter jeder Produktion, hinter jeder Folge stehen Menschen mit Ideen, Hingabe und Verantwortung", so Brezina in der Mitteilung. Die Tower 10 Kids TV GmbH hatte zuletzt elf Beschäftigte. 

Emotionales Posting: »Ich bin traurig«

"Ein großes Kapitel geht für mich zu Ende. Nach vier Jahrzehnten intensiver kreativer Arbeit endet meine Zusammenarbeit mit dem ORF. Ich bin traurig -denn ich habe noch viele Ideen. Und gleichzeitig bin ich zutiefst dankbar", schrieb Brezina in einer ersten Reaktion auf Facebook. Brezina ist nicht der Einzige, dessen Vertrag nicht verlängert wurde. Auch Christa Kummer und viele weitere Stars wurden kürzlich vor vollendete Tatsachen gestellt.

