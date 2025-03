Kultgetränk Capri-Sun wird zuckerfrei

Gleich drei neue Sorten kommen in den Handel

1969 kam die erste Capri-Sun (früher Capri-Sonne) auf den Markt, inzwischen hat sich das deutsche Unternehmen zur Nummer 1 unter den Kindergetränken weltweit entwickelt und verkauft jedes Jahr mehr als sechs Milliarden Trinkbeutel in über 100 Ländern. Nun wird das Kultgetränk zuckerfrei.

Mit Multivitamin Zero, Monster Alarm Zero und dem Zero-Sirup Fairy Berry kommen ab März 2025 gleich drei Innovationen in das Getränkeregal. Alle Produkte kommen ganz ohne zugesetzten Zucker aus.

Die drei neuen Varianten im Detail

Multivitamin Zero (330 ml) – Erstmals gibt es die beliebte Multivitamin-Sorte ohne Zucker im wiederverschließbaren 330-ml-Beutel – eine praktische Alternative zur Variante mit Zucker (ohne künstliche Aromen, Farbstoffe oder Konservierungsstoffe; Süßstoffe: Sucralose, Cyclamat, Saccharin). UVP: 1,29€.

Monster Alarm Zero (200 ml) – Die erste Erlebnissorte im Zero-Format: Eine spannende Fruchtkombination aus Äpfeln, schwarzen Johannisbeeren und Sauerkirschen (ohne künstliche Aromen, Farbstoffe oder Konservierungsstoffe; Süßstoff: Sucralose). UVP: 4,29€ (10er Karton).

Fairy Berry Zero Sirup (600 ml) – Capri-Suns erster Erlebnissirup ohne Zuckerzusatz. Perfekt für Familien, die den fruchtig-frischen Feengeschmack individuell dosieren möchten (ohne künstliche Aromen oder Farbstoffe; Süßstoffe: Acesulfam K, Sucralose). UVP: 3,99€.

„Mit unseren neuen Zero-Launches erweitern wir unser Angebot an nahezu zuckerfreien Optionen. Bei der Entwicklung haben wir sichergestellt, dass auch diese Produkte das volle Capri-Sun-Geschmackserlebnis liefern“, sagt Judith Förster, Head of Marketing bei Capri-Sun. „Unser Ziel ist es, all unseren Konsumenten eine vielfältige Auswahl zu bieten, egal ob sie Produkte mit oder ohne Zucker bevorzugen.“