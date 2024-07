Der 35-Jährige geriet mit vier Männern aneinander.

Ein 35-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag in Bregenz bei einer Schlägerei schwer verletzt worden. Der Mann geriet gegen 1.20 Uhr in der Rathausstraße in einen Streit mit vier Männern im Alter zwischen 24 und 29 Jahren. Dabei erlitt er Verletzungen im Gesicht, berichtete die Polizei. Nachdem die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Vorfall machten, bat die Exekutive etwaige Zeugen, sich zu melden.