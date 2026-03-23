So sehr haben die Kinder das Leben von Helene Fischer verändert

Helene Fischer zeigt sich kurz vor ihrem großen Bühnenjubiläum so nahbar wie nie zuvor. In einem aktuellen Interview spricht die 41-jährige Schlager-Queen offen darüber, wie sehr ihre zwei Töchter ihr Leben und ihre Sicht auf die Welt verändert haben – und warum sie jetzt wieder bereit ist.

Seit der Geburt ihrer zwei Töchter habe sich Helene Fischer stark verändert. "Ich nehme vieles intensiver wahr", erklärt die Sängerin. Sie sei deutlich sensibler und zugleich gelassener geworden. Der Fokus liegt nun nicht mehr auf der Perfektion der Show, sondern auf dem inneren Gleichgewicht. Fischer vertraue heute viel mehr auf ihre eigene innere Stimme als früher. Zudem spüre sie als Vorbild für junge Frauen eine ganz neue Verantwortung.

Großes Jubiläum im Sommer

© ORF/ZDF/Sascha Baumann

Trotz der privaten Abgeschiedenheit brennt die Leidenschaft für die Musik in ihr weiter. Die 41-Jährige bereitet sich aktuell intensiv auf ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum vor. "Ich möchte jetzt auch endlich raus", betont die Künstlerin mit Vorfreude. Dabei gibt sie jedoch zu, dass der Spagat zwischen Familie und Bühne eine logistische Meisterleistung darstellt, da sich die ganze Familie nach den Terminen richten muss. Das eigene Ego sei für sie mittlerweile in den Hintergrund gerückt.

Zweifel vor dem Comeback

Helene Fischer (41) ist seit letztem Jahr das Gesicht des Duftes Mugler Alien. © Mugler Fragrance

Ganz ohne Sorgen blickt die Schlager-Queen jedoch nicht auf die Rückkehr in die großen Stadien. Helene Fischer gestand ehrlich, dass sie sich nach der langen Pause erst wieder an ihre Rolle als Superstar herantasten muss. Manchmal frage sie sich sogar, ob sie das Ganze überhaupt noch könne. Letztlich zähle für sie aber nur noch die Harmonie zu Hause und dass alle glücklich sind. Chartplatzierungen seien zweitrangig geworden, während das Wohl ihrer Kinder an erster Stelle steht.