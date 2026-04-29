Telefonieren im Flugzeug – Diese Airline macht’s möglich

Was lange undenkbar war, könnte jetzt zur Realität werden: In Flugzeugen könnte bald ganz normal telefoniert werden, zumindest bei einer Airline.

Die britische Fluglinie British Airways geht voran und führt als eine der ersten Anbieter Sprach- und Videoanrufe während des Flugs ein. Möglich wird das durch neues Highspeed-WLAN, das nach und nach in die Flotte eingebaut wird.

Internet wie am Boden

Mit der neuen Technik können Passagiere künftig nicht nur surfen, sondern auch telefonieren oder an Video-Calls teilnehmen. Das WLAN soll deutlich schneller sein und sogar auf mehreren Geräten gleichzeitig funktionieren. Der Ausbau läuft bereits, innerhalb der nächsten Jahre soll der Service auf vielen Maschinen verfügbar sein.

Diskussion um Ruhe an Bord

Genau das sorgt aber auch für Kritik. Viele fürchten, dass damit die letzte „Offline-Zone“ verschwindet. Laut Berichten gibt es schon jetzt Sorgen vor lauten Gesprächen und weniger Ruhe während des Flugs. Die Airline selbst appelliert deshalb an die Passagiere, Rücksicht zu nehmen, etwa leise zu sprechen und Kopfhörer zu verwenden.

Bislang ist Telefonieren in den meisten Flugzeugen nicht erlaubt. Zwar darf man Smartphones nutzen, aber nur im Flugmodus, klassische Anrufe sind tabu. Zunächst wird das neue Angebot nur auf ausgewählten Langstrecken eingesetzt. Erste Praxistests hat die Airline bereits hinter sich. Im April 2026 wurde ein Langstreckenflug von London nach Houston mit dem neuen WLAN ausgestattet, laut British Airways verlief der Einsatz ohne Probleme.

Für viele könnte sich damit auch der Arbeitsalltag verändern: Flüge galten bisher oft als Auszeit. Mit durchgehender Erreichbarkeit fällt diese Pause künftig weg. Klar ist: Mit der neuen Technik beginnt eine neue Ära im Flugzeug, doch ob das wirklich alle wollen, ist noch offen.