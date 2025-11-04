Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Drew Barrymore
© Getty

Notfallbiopsie

Hollywood-Star Drew Barrymore spricht offen nach Krebs-Schock

04.11.25, 18:32
Teilen

Eine Routine-Untersuchung würde für Drew Barrymore zu einem Albtraum. 

Mit ihren Filmrollen zaubert Drew Barrymore den meisten Zusehern regelmäßig ein Lächeln auf die Lippen. Seit ihrem Auftritt bei E.T. kamen Kultrollen in "Eine Hochzeit zum Verlieben" oder "3 Engel für Charlie" dazu. Doch in ihrer "Drew Barrymore Show" schockte die 50-Jährige ihre Fans.

Denn nach einer Routineuntersuchung musste sie einige Tage bangen. Nach einem "problematischen Mammogramm" stand der Verdacht auf Brustkrebs im Raum. Sie wurde in einen Raum zu einer Notfallbiopsie gebracht. Dabei wurde Gewebe aus der Brust entnommen, das im Labor genau untersucht wird.

Fünf Tage lang ließ das Resultat auf sich warten. Ihr Talkshow-Gast Tig Notaro, die selbst an Brustkrebs erkrankt ist, erklärte dem Hollywood-Star, dass fünf Tage in diesem Fall eine sehr lange Zeit seien. Doch im Fall von Barrymore kam dann die Entwarnung. Es sei alles in Ordnung. "Mir geht es völlig gut", beruhigt sie ihre Anhänger nach dem Schock-Moment.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden