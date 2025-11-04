Hollywood-Star Drew Barrymore spricht offen nach Krebs-Schock

Eine Routine-Untersuchung würde für Drew Barrymore zu einem Albtraum.

Mit ihren Filmrollen zaubert Drew Barrymore den meisten Zusehern regelmäßig ein Lächeln auf die Lippen. Seit ihrem Auftritt bei E.T. kamen Kultrollen in "Eine Hochzeit zum Verlieben" oder "3 Engel für Charlie" dazu. Doch in ihrer "Drew Barrymore Show" schockte die 50-Jährige ihre Fans.

Denn nach einer Routineuntersuchung musste sie einige Tage bangen. Nach einem "problematischen Mammogramm" stand der Verdacht auf Brustkrebs im Raum. Sie wurde in einen Raum zu einer Notfallbiopsie gebracht. Dabei wurde Gewebe aus der Brust entnommen, das im Labor genau untersucht wird.

Fünf Tage lang ließ das Resultat auf sich warten. Ihr Talkshow-Gast Tig Notaro, die selbst an Brustkrebs erkrankt ist, erklärte dem Hollywood-Star, dass fünf Tage in diesem Fall eine sehr lange Zeit seien. Doch im Fall von Barrymore kam dann die Entwarnung. Es sei alles in Ordnung. "Mir geht es völlig gut", beruhigt sie ihre Anhänger nach dem Schock-Moment.