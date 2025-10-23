Brustkrebs-Drama: Patricia Kelly mit Krankenhaus-Appell an ihre Fans

Die Sängerin hat ihre Mutter bereits an den Krebs verloren. Sie selbst bekam im Jahr 2009 ebenfalls die Diagnose. Jetzt hofft Patricia Kelly, dass sie mit Vorsorgeuntersuchungen das Schlimmste verhindern kann.

Mit ernsten Worten und einem ehrlichen Foto hat sich Patricia Kelly an ihre Fans gewandt. Die Sängerin, sonst stets positiv und energiegeladen, zeigt sich auf Instagram in einem Krankenhaus – im OP-Hemd, mit nachdenklichem Blick. Dazu schreibt die 55-Jährige einen eindringlichen Appell, der vielen unter die Haut geht.

„Bitte geht zur Vorsorge, denn Vorsorge kann euer Leben retten. So wie es meins gerettet hat“, mahnt Kelly in ihrem Posting. Der Kelly-Family-Star weiß, wovon sie spricht: Schon 2009 wurde bei ihr Brustkrebs diagnostiziert, eine Brust musste entfernt werden. Doch aufgeben war für sie nie eine Option. Ihre Mutter Barbara Kelly war im Alter von nur 36 Jahren an derselben Krankheit gestorben – ein Schicksal, das Patricia bis heute prägt.





Ein Appell, der Leben rettet

Die Sängerin ruft ihre rund 151.000 Followerinnen und Follower auf, regelmäßig Kontrolluntersuchungen wahrzunehmen. „Jeder von uns ist in der Verantwortung, das Bewusstsein und die Impulse zur Vorsorge weiterzutragen“, schreibt sie weiter. Besonders berührend: Ihre Offenheit hat bereits Wirkung gezeigt. „In den letzten Jahren wurde mir von einzelnen von euch berichtet, dass sie nach meinen Aufrufen auf Social Media losgegangen sind und sich einen Termin gemacht haben“, erzählt sie. Bei einigen seien dadurch gefährliche Befunde frühzeitig erkannt worden.

Ihre eigene Geschichte als Mahnung

Patricia Kelly erklärt, dass sie nur dank rechtzeitiger Untersuchungen die Krankheit besiegen konnte: „Ich bin damals zur Vorsorge gegangen, weil ich Artikel gelesen habe und das Thema in meinem Kopf verankert war.“

Heute nutzt die Sängerin ihre Reichweite, um anderen Mut zu machen – und daran zu erinnern, dass Prävention Leben retten kann.