Michael Patrick Kelly
Michael Patrick Kelly

Überraschend

Michael Patrick Kelly mit Fan-Absage: "Ich schreibe keine Autogramme"

10.09.25, 13:00
Der Publikumsliebling prägte mit der Kelly Family eine ganze Generation. Mittlerweile feiert er als Solokünstler große Erfolge und hat eine große Fan-Gemeinde. Autogramme will er allerdings keine geben. 

Schon als Teenager stand Michael Patrick Kelly (47) vor tausenden Menschen auf der Bühne – damals noch mit der legendären Kelly Family. Heute füllt er als Solokünstler selbst große Hallen und gehört zu den erfolgreichsten Musikern im deutschsprachigen Raum. Trotz Ruhm und Chart-Erfolgen pflegt er eine ungewöhnliche Haltung zu seiner Prominenz.

Mehr lesen: 

In einem Gespräch mit blue news verriet der Sänger, dass er bewusst auf Autogramme verzichtet: „Ich verteile seit über 20 Jahren aus Prinzip keine Autogramme […] alles, was so personenkultmäßig ist, mag ich nicht. Ich sehe mich auch nicht als Star, ich bin ein Mensch, ich bin Musiker.“ Eine sehr bodenständige Einstellung. 

Früher Erfolg – harte Arbeit

Bereits mit 15 Jahren schrieb Kelly den Welthit An Angel, der 1994 seinen internationalen Durchbruch markierte. Dennoch betont er, dass hinter den großen Momenten viel harte Arbeit steckt: „Die Mehrheit der Menschen nehmen nur den Erfolg wahr. Aber die vielen Jahre, in denen man hart dafür arbeiten musste, bleiben oft ungesehen.“

 


 

Er ist überzeugt, dass fast alle Künstler mindestens 10.000 Stunden üben müssen, um wirklich gut zu werden. Auch er selbst brauchte nach dem frühen Ruhm eine Auszeit – und zog sich für sechs Jahre ins Kloster zurück, bevor er auf die Bühne zurückkehrte.

Neues Album und Tour geplant

Heute ist der irisch-US-amerikanische Musiker wieder voll da – und seine Fans können sich freuen. Am 31. Oktober erscheint sein sechstes Soloalbum Traces. 2026 wird Michael Patrick Kelly dann mit neuen Songs im Gepäck durch Deutschland, Österreich und die Schweiz touren.

