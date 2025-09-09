Schlagerstar Heino sorgt mit Fake-Merkel und Drogen-Video für Wirbel

Heino bringt einen neuen Song raus - und ein verstörendes Musikvideo, in dem neben Claudia Obert als Rotkäppchen auch ein Merkel-Double tanzt.

Erst kürzlich landete Volksmusik-Legende Heino (86) mit seinem Sommerhit „Ein kleines Gläschen“ einen viralen Erfolg. Jetzt legt er nach – und diesmal wird es noch schräger. Sein neuer Partysong „Holla die Waldfee“ dreht sich um die Wirkung von psychoaktiven Pilzen.

Auch das dazugehörige Musikvideo erinnert mehr an einen wilden Rausch als an ein klassisches Volksmusik-Video. Während Heino im Clip zu „Ein kleines Gläschen“ noch den Alkohol feierte, geht es in der „Waldfee“ um die Verherrlichung von Schwammerl und Marihuana : Trash-Ikone Claudia Obert schlüpft in die Rolle von Rotkäppchen, verirrt sich im Wald – und entdeckt eine bunte Pilzlandschaft. Schon nach dem ersten Biss in einen Fliegenpilz verwandelt sich ihre Umgebung in ein knallbuntes Märchenreich.

Merkel mit Joint

Anstelle des bösen Wolfs trifft sie auf Heino, der im roten Janker an ihrer Seite zur Großmutter stapft. Doch die erscheint in einer besonders skurrilen Form: als Doppelgängerin von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel – und zwar mit Joint in der Hand. Dazu singt Heino: „Wie in einem Märchen schwebte sie umher. Und weil es ach so schön war, aß sie dann noch mehr. Sie tanzt herum, sie fegt herum, wer hätte das geahnt, dass mitten da im Walde Zauberei passieren kann?“

Im Gespräch mit Bild stellt Heino klar: „Nein, ich verherrliche keine Drogen – ich habe in meinem Leben nie welche genommen. ‚Holla die Waldfee‘ sagt man, wenn etwas beeindruckend oder verrückt ist. Mein Song ist besser als jeder Drogen-Trip.“

Ballermann-Auftritt mit Obert

Auch Claudia Obert zeigt sich begeistert: „Es war so lustig im Wald mit Heino. Es kam mir vor, als ob er nur für mich singt. High war ich nur von seiner Stimme – nicht vom Pilz.“

Der Song „Holla die Waldfee“ erscheint am Freitag. Schon am Samstag will Obert gemeinsam mit Heino auf der Bühne im „Bierkönig“ am Ballermann auftreten.