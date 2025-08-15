Neuer Millionen-Deal für Heino

Volkssänger Heino geht auch mit 86 Jahren noch auf Tour - und er darf sich jetzt über einen neuen Hammer-Deal freuen - die Millionen, die dabei herausspringen, sind allerdings nicht für ihn selbst!

Money-Making im großen Stil. Gemeinsam mit Veranstalter Joseph Thomann hat er einen Vertrag über 80 Konzerte abgeschlossen. Weitere 20 Auftritte sind bereits in Planung. Die Tournee unter dem Namen „Made in Germany“ ist bereits gestartet und soll im kommenden Jahr fortgesetzt werden.

20.000 Euro pro Show garantiert

Laut Informationen der BILD bekommt Heino für jeden Auftritt eine garantierte Gage von 20.000 Euro – unabhängig vom Erfolg der Veranstaltung. Bei 80 Konzerten ergibt das eine Summe von 1,6 Millionen Euro.

Was passiert mit dem Geld? „Um Geldangelegenheiten kümmert sich mein Manager Helmut Werner, er verhandelt alles und hatte die Idee zur ,Made in Germany‘-Tournee“, erklärt Heino im Gespräch mit BILD. Werner, seine Frau Nicole und ihr kleiner Sohn Lennie leben seit dem Tod von Heinos Ehefrau Hannelore im gemeinsamen Haus in Kitzbühel.

Für Lennies Zukunft

„Ihm und seiner kleinen Familie, die ja auch meine Familie geworden ist, gehört alles“, sagt Heino. Das Geld solle in einen gemeinsamen Topf fließen, um vor allem Lennies Zukunft zu sichern. „Der kleine Lennie ist für mich wie ein leiblicher Enkel“, so der Sänger.

Keine Spur von Erschöpfung

Veranstalter Thomann sieht in der Tour kein Risiko: „Heino ist auch mit 86 noch außergewöhnlich fit. Seine Stimme hat nichts an Kraft verloren.“ Konzerte seien für ihn „wie Urlaub“ und würden ihn nicht belasten.

Auch Heino selbst zeigt sich motiviert: „Ich habe immer noch Heißhunger auf die Bühne und bin dankbar, dass mich in meinem Alter nach wie vor so viele Menschen sehen wollen. Dass es dafür noch gutes Geld gibt, freut mich natürlich.“

Das kriegt er für 45 Minuten auf der Bühne

Neben der Tour ist Heino weiterhin gefragt. Für seine laufenden Ballermann-Auftritte erhält er laut BILD 150.000 Euro. Weitere Auftritte auf Galas und Firmenfeiern bringen ihm jeweils 38.000 Euro für rund 45 Minuten auf der Bühne.

Auch musikalisch bleibt er aktiv: Für einen Plattenvertrag samt dem Song „Ein Gläschen am Morgen“ kassierte er 75.000 Euro. Und für 2026 ist ein TV-Deal vereinbart – ebenfalls mit einem Honorar von 150.000 Euro.

Im September bringt Heino zudem eine eigene Pralinenkollektion mit der Manufaktur Wagner auf den Markt. Auch dafür erhält er laut BILD eine knapp sechsstellige Summe.