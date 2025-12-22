Schlagerlegende Michelle vs. Pop-Titan Bohlen: Schlagabtausch im ORF

Eigentlich wollte Michelle über ihren bevorstehenden Abschied von der Bühne sprechen, doch Bohlen mischte sich prompt ein und entfachte einen spannungsgeladenen Schlagabtausch zwischen Pop-Titan und Schlagerlegende.

Bei der XXL-Ausgabe von „Wer weiß denn sowas“ im ORF kam es zu einem ebenso unerwarteten wie spannungsgeladenen Moment, als Schlagerstar Michelle auf Pop-Titan Dieter Bohlen traf. Eigentlich war die Sängerin eingeladen, um Moderator Kai Pflaume ihre Beweggründe für den geplanten Abschied von der Bühne zu erläutern. Nach 33 Jahren im Rampenlicht will sie im Jänner und Februar mit einer letzten Tournee Lebewohl sagen. Doch noch ehe sie ihre Gedanken ausführen konnte, mischte sich Bohlen ein – und sorgte prompt für knisternde Atmosphäre: „Michelle, du kannst erzählen, was du willst…“.

Mehr lesen:

Michelle machte dennoch klar, dass ihre Entscheidung wohlüberlegt sei. Das jahrelange Unterwegssein, die permanente Reisetätigkeit und vor allem die knappe Zeit für die Familie hätten letztlich den Ausschlag gegeben. Sie blicke dem neuen Lebensabschnitt sogar mit Vorfreude entgegen. Bohlen zeigte sich davon wenig überzeugt und setzte nach: „Ich traue mich wetten, dass du in fünf Jahren wiederkommst.“

Bohlen provoziert Michelle

Die Antwort der Sängerin fiel entschieden aus. „In fünf Jahren? Da bin ich 69, da werde ich auf gar keinen Fall… Nein, nein!“, stellte sie klar und ließ keinen Zweifel an ihrer Entschlossenheit. Der zunächst provokante Schlagabtausch nahm jedoch eine überraschende Wendung, als Bohlen plötzlich versöhnliche und ungewohnt lobende Töne anschlug. Er attestierte Michelle eine außergewöhnliche Musikalität und betonte, wie selten es sei, jemanden zu erleben, in dem die Musik so tief verwurzelt sei.

Dankbar für die Anerkennung, blieb Michelle dennoch bei ihrer Linie. Es gebe im Leben Dinge, die schwerer wögen als Applaus und Bühnenlicht, erklärte sie offen. Besonders die Zeit, die sie mit ihren Kindern verpasst habe, beschäftige sie bis heute. Künftig wolle sie wieder einfach „Tanja“ sein – so ihr bürgerlicher Name – und den Fokus auf ihr privates Glück legen.

Fans hoffen weiterhin

Ob der Abschied nach der geplanten Tournee tatsächlich endgültig sein wird, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch: Dieser kurze, intensive TV-Moment zeigte Michelle so klar und entschlossen wie selten zuvor – und bewies zugleich, dass selbst Dieter Bohlen manchmal leise Töne anschlagen kann.