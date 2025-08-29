Schlagerstar Heino sorgt mit Deutschland-Schokolade für Wirbel

Volkssänger Heino präsentiert sein neues Projekt in Schwarz-Rot-Gold – ab Samstag erhältlich und bereits jetzt Gesprächsstoff in Handel und Medien.

Volkssänger Heino (86) hat am Freitagvormittag im Schokoladenmuseum Köln seine neueste Kreation vorgestellt: die Deutschland-Schokolade. Ab Samstag, 30. August 2025, wird die Tafel offiziell im Handel erhältlich sein.

Die Schokolade versteht sich für Heimo als Hommage an Heimat und Tradition. Heino, der eine Ausbildung als Bäcker und Konditor absolviert hat, setzt dabei auf handwerkliche Qualität. Gefertigt wird die Schokolade in klassischer Chocolatiers-Kunst von der Wagner Manufaktur im Norden Deutschlands. Drei Sorten symbolisieren die deutschen Farben:

Schwarz: herbe Zartbitterschokolade

Rot: fruchtige Sauerkirschschokolade

Gold: süßschmelzende Karamellschokolade

Nicht alle sehen die Schokolade unkritisch. Heino selbst äußerte sich in Köln auch zu den Diskussionen: „Kaum redet man in Deutschland übers eigene Land oder Schwarz/Rot/Gold, auch wenns nur um Schokolade geht, ist anscheinend Aufregung vorprogrammiert.“

Dubai-Schokolade als Vorbild

Tatsächlich hätten einige deutsche Handelsketten die Aufnahme der Deutschland-Schokolade in ihr Sortiment zunächst kritisch geprüft. Heino dazu: „Der Handel zittert anscheinend vor meiner Deutschland-Schokolade. Das ist merkwürdig und schwachsinnig zugleich – es geht hier doch nur um eine Schokoladentafel in Schwarz-Rot-Gold. Mir schmeckt sie ausgezeichnet, man schmeckt die Qualität und Liebe zum Produkt. Aber überzeugen Sie sich selbst.“

Heino präsentiert seine "Deutschland-Schokolade" als Antwort auf die Dubai-Schokolade © Benedict Bartsch

Vergleichend ergänzt er: „Bei der Dubai-Schokolade hat man nicht groß nachgefragt und nachgedacht, sondern Tonnen dieser Schokolade in die Kaufhäuser gestellt. Warum darf es denn jetzt keine Deutschland-Schokolade in unserem eigenen Land geben? Ich könnte mir vorstellen, dass meine Deutschland-Schokolade auch als Mitbringsel ins Ausland beliebt sein wird. Wir haben ein sehr schönes Land, eine gute Kultur und Qualitätswaren, die der ausländischen Konkurrenz nicht nachstehen. Made in Germany halt.“