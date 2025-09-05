Stefan Mross: Trauriger Abschied von Mama Stefanie (85)

Der "Immer wieder sonntags"-Moderator ist den letzten Weg mit seiner Mutter gegangen. Für ihn der schwierigste Pfad seines Lebens.

Es war ein stiller, zugleich sehr bewegender Moment: Stefan Mross hat gemeinsam mit seiner Familie, engen Freunden und Wegbegleitern von seiner geliebten Mutter Stefanie (†85) Abschied genommen. Erst vor wenigen Tagen hatte der beliebte Entertainer auf der „Immer wieder sonntags“-Bühne vor Millionenpublikum seine Gefühle in einem Lied zum Ausdruck gebracht – nun folgte in Traunstein die letzte, würdige Verabschiedung.

Mehr lesen:

„Ich glaube, wir haben die Mama wirklich würdig verabschiedet“, sagt Mross im Gespräch mit Bild. Gemeinsam mit seinem Bruder Klaus organisierte er die Trauerfeier bis ins Detail. Besonders wichtig war den beiden die Gestaltung mit Rosen, den Lieblingsblumen ihrer Mutter. „Das war für sie immer heilig, weil sie damit auch an unseren Papa gedacht hat“, erzählt der Moderator.

"Das letzte Amen"

Im engsten Kreis wurde nicht nur getrauert, sondern auch viel gelacht und erinnert. „Wir waren im engsten Kreis der Familie, mit Freunden und Nachbarschaft und haben viel über sie erzählt“, verrät er. „Das letzte Amen gibt einfach der liebe Gott und wir müssen uns fügen. Das ist einfach so. Sie hatte zuletzt in ihrer eigenen Welt ein schönes Leben. Ohne Schmerzen.“





Die letzten Jahre waren für Stefanie Mross geprägt von einer schweren Demenzerkrankung. Im Herbst 2024 musste sie in ein Heim übersiedeln, nachdem ihr Gesundheitszustand keine andere Möglichkeit mehr zuließ. Dennoch war sie nie allein: Ihre Kinder und Enkel verbrachten viel Zeit mit ihr.

Die Trauerfeier wurde für die Familie auch zu einem Moment der Verbundenheit. Viele Angehörige reisten an, manche sogar aus dem „tiefsten Österreich“, wie Mross erzählt. „Wir haben uns ausgetauscht und Erinnerungen geteilt.“