Nach Bestrahlung: Krebskranke Patrice Aminati trägt jetzt Perücke

Die Frau von Daniel Aminati ist unheilbar krank und kämpft seit zwei Jahren gegen den schwarzen Hautkrebs.

Patrice Aminati beeindruckt nicht nur mit ihrer unerschütterlichen Stärke, sondern auch mit ihrer bemerkenswerten Lebensfreude. Trotz ihrer schweren Krankheit, die sie seit 2023 unaufhaltsam begleitet, gibt sie nicht auf. Die Diagnose: schwarzer Hautkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Inzwischen ist die 30-jährige Mutter auf palliative Behandlung angewiesen, die ihr helfen soll, die Symptome zu lindern und ihre Lebensqualität zu verbessern. Doch Patrice bleibt tapfer, kämpft mit einer positiven Einstellung und teilt ihre Reise regelmäßig mit ihren Followern auf Instagram.

Erst vor wenigen Tagen gab sie bekannt, dass ihre Bestrahlungstherapie nun abgeschlossen sei – ein kleiner, aber bedeutender Erfolg in ihrem Kampf. Doch statt sich auf den erreichten Meilenstein auszuruhen, begibt sich Patrice weiter auf eine emotionale Reise, die sie offen und authentisch mit ihrer Community teilt. In einem aktuellen Video, das sie aus einem Perückenstudio in Düsseldorf postete, spricht sie ein Thema an, das viele Krebspatienten nur allzu gut kennen: der Verlust der Haare.

Patrice Aminati führte mehrere Perücken vor. © Instagram

"Ich möchte mich sexy fühlen"

„Bei mir geht’s jetzt mit dem Haarausfall los“, erklärt Patrice, als sie sich in einem Spiegel betrachtet und ihre neue Perücke anprobiert. Doch sie macht auch klar, dass dies nicht nur eine Folge des Krebses ist. „Ich habe schon seit vielen Jahren darüber nachgedacht, eine Perücke zu tragen“, gesteht sie. Doch der wahre Grund, warum ihr das Thema so wichtig ist, geht weit über die Krankheit hinaus: „Haare machen einfach viel aus“, erklärt die selbstbewusste Frau. „Ich will nicht in den Spiegel schauen und einen Krebspatienten sehen. Ich halte mich am Leben fest und konzentriere mich darauf. Ich möchte mich als Frau fühlen, mich schön fühlen, mich sexy fühlen.“

Fans begeistert

Inmitten ihres persönlichen Schicksals zeigt Patrice, dass sie mehr ist als nur eine Krankheitsgeschichte. Sie bleibt eine Frau, die sich ihrer Weiblichkeit und ihrem Selbstwert bewusst ist – und die das Leben in all seiner Schönheit schätzt. Sie testete verschiedene Perücken-Looks und ließ ihre Fans an der Entscheidung teilhaben, welche Frisur ihr am besten steht. Die Reaktionen aus ihrer Community sind überwältigend: „Egal welche Haarfarbe – du siehst immer unglaublich schön aus!“ und „Du bist eine wahre Inspiration, eine starke Frau!“ schreiben ihre Follower.

Patrice Aminati beweist, dass wahre Schönheit aus der inneren Stärke kommt – und dass es immer einen Weg gibt, sich selbst treu zu bleiben, selbst in den dunkelsten Momenten des Lebens.