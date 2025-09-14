Neuer Krebs-Schock für Patrice Aminati: Wieder Metastasen

Patrice Aminati (30) kämpft weiter tapfer gegen ihren Krebs. Auf Instagram sprach die Ehefrau von TV-Moderator Daniel Aminati nun über neue Metastasen – und schwere Tage voller Schmerzen und Angst.
In einem Q&A beantwortete Patrice Aminati die Fragen ihrer Follower. Dabei sprach sie offen über ihren Gesundheitszustand: „Die letzten Tage waren furchtbar. Ich kann und will es nicht beschönigen.“
Neue Metastasen entdeckt
Die 30-Jährige erklärte, dass sich neue Metastasen gebildet haben. Sie werde aktuell von ihren Eltern gepflegt und leide unter Schmerzen. „In den letzten Nächten bin ich schreck- und schweißgebadet aufgewacht – mit dem Wunsch, dass das alles nur ein Albtraum ist. Aber das ist es nicht. Es ist die Realität“, so Aminati.
Kraft durch Familie und Community
Trotz der schweren Situation betont sie, dass sie Hoffnung und Halt in Familie, Glauben und ihrer Community findet: „Ich glaube an Familie, Gott, Gemeinschaft der Menschen, gute Gedanken und Gebete. Und deshalb schöpfe ich auch Kraft aus euch.“
Kampf gegen Hautkrebs
Seit zwei Jahren ringt Aminati mit einem malignen Melanom, dem sogenannten schwarzen Hautkrebs. Die Diagnose erhielt sie kurz nach der Geburt ihrer Tochter. Im Interview mit Die Zeit erklärte sie bereits im Mai, dass sie sich in palliativer Behandlung befinde – der Krebs im Stadium 4 sei nicht mehr heilbar.