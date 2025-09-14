Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Aminati
© Getty Images

Tapferer Kampf

Neuer Krebs-Schock für Patrice Aminati: Wieder Metastasen

14.09.25, 17:23
Teilen

Patrice Aminati (30) kämpft weiter tapfer gegen ihren Krebs. Auf Instagram sprach die Ehefrau von TV-Moderator Daniel Aminati nun über neue Metastasen – und schwere Tage voller Schmerzen und Angst. 

In einem Q&A beantwortete Patrice Aminati die Fragen ihrer Follower. Dabei sprach sie offen über ihren Gesundheitszustand: „Die letzten Tage waren furchtbar. Ich kann und will es nicht beschönigen.“

Daniel Aminati und seine Frau Patrice
© SWR (Screenshot)

Neue Metastasen entdeckt

Die 30-Jährige erklärte, dass sich neue Metastasen gebildet haben. Sie werde aktuell von ihren Eltern gepflegt und leide unter Schmerzen. „In den letzten Nächten bin ich schreck- und schweißgebadet aufgewacht – mit dem Wunsch, dass das alles nur ein Albtraum ist. Aber das ist es nicht. Es ist die Realität“, so Aminati.

Patrice Aminati

Patrice Aminati

© Instagram

Kraft durch Familie und Community

Trotz der schweren Situation betont sie, dass sie Hoffnung und Halt in Familie, Glauben und ihrer Community findet: „Ich glaube an Familie, Gott, Gemeinschaft der Menschen, gute Gedanken und Gebete. Und deshalb schöpfe ich auch Kraft aus euch.“

Kampf gegen Hautkrebs

Seit zwei Jahren ringt Aminati mit einem malignen Melanom, dem sogenannten schwarzen Hautkrebs. Die Diagnose erhielt sie kurz nach der Geburt ihrer Tochter. Im Interview mit Die Zeit erklärte sie bereits im Mai, dass sie sich in palliativer Behandlung befinde – der Krebs im Stadium 4 sei nicht mehr heilbar.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden