53-Jähriger stirbt nach Chemieunfall bei WC-Reinigung

Ein 53-jähriger Steirer verstarb an den Folgen einer chemischen Reaktion. Er hatte beim Reinigen der WC-Anlage einer Firma zwei verschiedene Chemikalien zusammengemischt – das führte zu einer gefährlichen Gasentwicklung.

Ein 53-jähriger Weststeirer ist nach einem schweren Arbeitsunfall in einem Voitsberger Unternehmen seinen Verletzungen erlegen. Die Tragödie nahm bereits am 23. März ihren Lauf: Bei der Reinigung einer WC-Anlage kam es zu einem fatalen Zwischenfall. Die Freiwillige Stadtfeuerwehr Voitsberg gab via Facebook das Ableben des Mannes, der bis zuletzt in ärztlicher Behandlung war, am Dienstag bekannt.

Der Mitarbeiter dürfte bei der Säuberung der Toilette zwei verschiedene Chemikalien zusammengemischt haben. Chefinspektor Fritz Grundnig von der Landespolizeidirektion Steiermark erklärte gegenüber "Kleine Zeitung": "Dabei kam es zu einer gefährlichen Gasentwicklung. Der Mann verlor das Bewusstsein und musste reanimiert werden."

Rettung durch den Atemschutztrupp

Ein Atemschutztrupp der Freiwilligen Feuerwehr Voitsberg rettete den Mann aus der Gefahrenzone, bevor ihn das Rote Kreuz in ein Krankenhaus brachte. Weitere Mitarbeiter konnten das Gebäude mithilfe von Fluchthauben evakuieren und blieben unverletzt. Aufgrund der unklaren Substanz wurden Spezialkräfte, darunter die Berufsfeuerwehr Graz und der Chemiealarmdienst des Landes Steiermark, angefordert.

Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Die Gefahrgutspezialisten führten Messungen durch und belüfteten die betroffenen Räumlichkeiten, bevor der Geschäftsbetrieb wieder aufgenommen werden konnte. Die Polizei geht derzeit nicht von einem Fremdverschulden aus, auch das Arbeitsinspektorat wurde verständigt. Die Feuerwehr Voitsberg drückte auf Social Media ihr Mitgefühl aus: "Unser aufrichtiges Beileid gilt der Familie, den Arbeitskollegen und den Freunden des Verunglückten."