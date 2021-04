Hugo Portisch bekommt Ehrengrab in Wien

Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) gab am Donnerstagnachmittag bekannt, dass der verstorbene Journalist Hugo Portisch (†94) ein Ehrengrab der Stadt Wien bekommen soll.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zeigte sich angesichts des Todes von Hugo Portisch (†94) tief betroffen: „Wir trauern um den Doyen des österreichischen Journalismus, er war ein Vorbild für Generationen kritischer Journalisten. Keine und keiner erklärte so gut wie er komplizierte politische Zusammenhänge", so Ludwig in einer Aussendung. Der Bürgermeister sichert zudem zu, dass Hugo Portisch ein Ehrengrab der Stadt Wien bekommen soll.

Ludwig: "Enormer Verlust für Österreich"

Weiters bezeichnete der Wiener Bürgermeister das Ableben von Portisch als einen "enormen Verlust für Österreich, Wien und den heimischen Journalismus".

Ehrenbürger seit 2018

2018 wurde Hugo Portisch Ehrenbürger von Wien. Er wird in einem Ehrengrab der Stadt Wien bestattet werden. Wir werden diesen großen Menschen, Medienerneuerer und leidenschaftlichen Citoyen niemals vergessen!“, sagt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig.