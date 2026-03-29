Stress abbauen im Sitzen? Diese Stuhl-Yoga-Übungen helfen sofort

Stuhl-Yoga bringt Entspannung in den Alltag – diese Übungen helfen, Stress abzubauen, neue Energie zu tanken und Körper und Geist wieder in Einklang zu bringen.

Wer ständig unter Strom steht, verliert leicht den Kontakt zu sich selbst. Dabei ist es für unsere körperliche und geistige Widerstandskraft unerlässlich, regelmäßig innezuhalten. Ein effektiver Weg, um neue Energie zu tanken und Stress abzubauen, ist das sogenannte Stuhl-Yoga. Diese Variante des klassischen Hatha-Yoga lässt sich ohne großen Aufwand in den Alltag integrieren – egal ob im Büro, zu Hause oder unterwegs.

Ganzheitlicher Ansatz

Stuhl-Yoga basiert auf vier wesentlichen Säulen: körperliche Dehnung, bewusste Entspannung, Meditation und die zentrale Rolle der Atmung. Das Ziel ist eine harmonische Einheit von Körper und Geist. Da die Übungen sitzend ausgeführt werden, ist diese Methode für Menschen jeden Alters und Fitnessgrades geeignet. Besondere Vorkenntnisse oder sportliche Höchstleistungen sind nicht erforderlich. Vielmehr geht es darum, die eigenen Grenzen zu respektieren und achtsam mit sich umzugehen.

Warum Stuhl-Yoga?

Die Vorteile dieser Praxis sind vielfältig und betreffen fast alle Körperbereiche.

Körperliche Vitalität

Durch gezielte Positionen werden Verspannungen gelöst, die Beweglichkeit der Gelenke gefördert und die Haltung verbessert. Sogar die Funktion der inneren Organe und das Immunsystem profitieren von der sanften Stimulation.

Mentale Ruhe

Meditative Elemente helfen dabei, das Gedankenkarussell zu stoppen und Stresshormone wie Cortisol zu senken. Dies führt nicht nur zu mehr innerer Gelassenheit, sondern steigert langfristig auch die Konzentrationsfähigkeit und die Schlafqualität.

Die Kraft des Atems

Die Atmung dient als Brücke zwischen Körper und Psyche. Ein bewusster, tiefer Atemrhythmus signalisiert dem Nervensystem Entspannung und fördert die Durchblutung sowie den Stoffwechsel.

So gelingt der Start

Wer das Beste aus seinen Einheiten herausholen möchte, sollte auf ein paar Rahmenbedingungen achten. Idealerweise praktiziert man mit leerem Magen oder wartet nach größeren Mahlzeiten ein bis zwei Stunden. Ein ruhiger Ort hilft dabei, sich ganz auf sich selbst zu konzentrieren; im trubeligen Büro können Kopfhörer mit entspannender Musik eine gute Alternative sein.

Drehsitz

© Laurent Rullie

So geht's

Setzen Sie sich mit geradem Rücken auf die Stuhlkante, schlagen Sie das rechte Bein über das linke und halten Sie sich mit der rechten Hand unten an der Lehne fest, während die linke auf dem rechten Knie ruht. Strecken Sie beim Einatmen den Rücken nach oben, drehen Sie den Körper beim Ausatmen nach rechts und halten Sie die Position 5 Atemzüge lang, bevor Sie die Seite wechseln.

Knie und Hüfte lockern

© Laurent Rullie

So geht's

Setzen Sie sich auf die Stuhlkante, Füße hüftbreit, Knie senkrecht über den Knöcheln. Ziehen Sie beim Einatmen einen Oberschenkel zur Brust, strecken Sie beim Ausatmen das Bein mit gepointetem Fuß und wiederholen Sie dies 5-mal pro Seite.

Herabschauender Hund

© Laurent Rullie

So geht's

Stellen Sie sich hüftbreit hin, beugen Sie sich beim Ausatmen aus der Hüfte vor und legen Sie die Hände schulterbreit auf die Lehne. Drücken Sie bei geradem Rücken, aktiven Bauchmuskeln und angespannten Oberschenkeln die Sitzbeinhöcker nach oben, während Sie den Bauchnabel weit vom Brustbein wegziehen. Halten Sie diese Position für 3 bis 5 Atemzüge.

Kamel

© Laurent Rullie

So geht's

Auf die Stuhlkante setzen, Rücken gerade, Füße fest und hüftbreit aufstellen. Mit gestreckten Armen unten an der Lehne festhalten, einatmen, den Brustkorb nach vorne-oben öffnen und den Blick heben. Ausatmen, Hände lösen und die Schultern bei geradem Rücken nach vorne führen. 5-mal wiederholen.

Handgelenke dehnen

© Laurent Rullie

So geht's

Strecken Sie im Sitzen die Arme auf Schulterhöhe aus, ziehen Sie beim Einatmen die Handrücken zu sich heran und kippen Sie beim Ausatmen die Hände mit geschlossenen, gestreckten Fingern nach unten. Halten Sie die Arme dabei gerade und wiederholen Sie den Ablauf 5-mal.

Buchtipp

Mehr Infos und Übungen finden Sie in „Stuhl-Yoga“ von Claire Armange und Julie Banville. Südwest; 20 Euro