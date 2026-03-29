TV-Star Martina Reuter jubelt über Doppel-Gold beim Bodybuilding

TV-Star Martina Reuter hat einen ganz besonderen Meilenstein erreicht. Als Fitnessmodel hat sie zwei Bodybuilding-Goldmedaillen errungen.
"Ich kann es selbst noch immer nicht glauben. Vor zwei Jahren war ich eine komplett andere Frau, +53 Kilo, unsicher, zweifelnd. Und heute? Stehe ich ganz oben", jubelt die Moderatorin des oe24-Erfolgsformats Genuss.TV.
Mit Platz 1 in der Kategorie "Fit Model" und im "Diamond Cup" hat sich Reuter beim Wettkampf in Klagenfurt sogar für die Europameisterschaft 2026 in Spanien qualifiziert.
"Wenn mir das jemand vor zwei Jahren gesagt hätte, ich hätte es nicht geglaubt", so die 46-Jährige.
Reuter erklärt, wie sie es geschafft hat: "Alles beginnt im Kopf, Disziplin schlägt Motivation. Und Grenzen existieren nur, wenn du sie akzeptierst!"