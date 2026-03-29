TV-Star Martina Reuter jubelt über Doppel-Gold beim Bodybuilding

TV-Star Martina Reuter hat einen ganz besonderen Meilenstein erreicht. Als Fitnessmodel hat sie zwei Bodybuilding-Goldmedaillen errungen.

"Ich kann es selbst noch immer nicht glauben. Vor zwei Jahren war ich eine komplett andere Frau, +53 Kilo, unsicher, zweifelnd. Und heute? Stehe ich ganz oben", jubelt die Moderatorin des oe24-Erfolgsformats Genuss.TV.

Mit Platz 1 in der Kategorie "Fit Model" und im "Diamond Cup" hat sich Reuter beim Wettkampf in Klagenfurt sogar für die Europameisterschaft 2026 in Spanien qualifiziert.

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"Wenn mir das jemand vor zwei Jahren gesagt hätte, ich hätte es nicht geglaubt", so die 46-Jährige.

Reuter erklärt, wie sie es geschafft hat: "Alles beginnt im Kopf, Disziplin schlägt Motivation. Und Grenzen existieren nur, wenn du sie akzeptierst!"