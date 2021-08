Real Madrid schlägt kurz vor Transferschluss doch noch zu und sichert sich das französische Talent Eduardo Camavinga. Nach übereinstimmenden Medienberichten - unter anderem Canal + und die AS berichten davon - steht Mittelfeldtalent Eduardo Camavinga von Stade Rennes kurz vor einem Transfer zu den KöniglichenAuch PSG und dem FC Bayern wurde Interesse an dem 18-Jährigen nachgesagt, jedoch soll lediglich Real ein offizielles Angebot abgegeben haben. Camavinga, der seit seinem elften Lebensjahr für Rennes spielt, soll rund 30 Millionen Euro kosten und einen Vertrag bis 2026 unterschreiben.

Eduardo Camavinga to Real Madrid: HERE WE GO! The offer has been accepted tonight by Rennes. €31m plus add ons. Medical already completed tonight. ⚪️???? #DeadlineDay



Paperworks are signed. Official today. He goes to Real NOW - no loan. Camavinga picks Real over Man Utd and PSG. pic.twitter.com/lMCkuM4Nig