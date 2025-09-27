Alles zu oe24VIP
schweinsteiger
© Getty Images & Instagram/ sr_olka

Großer Besuch

Bastian Schweinsteiger hilft im österreichischen Unterhaus aus

27.09.25, 14:28
Ein weltmeisterlicher Besuch im heimischen Unterhaus: Bastian Schweinsteiger hat am Freitag die Damenmannschaft von SR Oberlangkampfen unterstützt.

In den sozialen Medien teilte der Tiroler Verein Bilder mit dem ehemaligen Bayern-Star. Der aktuelle TV-Experte kam auf Einladung in das neue Erlenaustadion und besuchte das Heimspiel der Damenmannschaft gegen Westendorf.

Aushilfe

Dabei half der Weltmeister von 2014 richtig aus. Er gab in der Kabine hilfreiche Tipps für die Spielerinnen von Oberlangkampfen. Leider mussten sie "nach schweren Eigenfehlern" eine 3:4-Niederlage hinnehmen.

Doch für Schweinsteiger endete der Arbeitstag nicht da. Er kam auch als Linienrichter in der zweiten Halbzeit zum Einsatz.

