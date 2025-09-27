Formel 1-Rückehr nach Feuercrash: Jetzt spricht Kult-Pilot

Fast fünf Jahre nach seinem Feuer-Unfall ist Romain Grosjean zurück im Formel-1-Cockpit. In Mugello steuerte er einen Haas-Boliden – und wurde dabei so emotional, dass er am Ende weinen musste.

Unfall 2020 in Bahrain

Am 29. November 2020 krachte Grosjean beim GP von Bahrain mit 192 km/h in die Barrieren. Sein Auto zerbrach und ging in Flammen auf. Erst nach 27 Sekunden konnte er sich aus dem brennenden Wrack befreien.

Folgen und neues Leben

Grosjean erlitt Verbrennungen an den Händen, beendete danach seine F1-Karriere und wechselte in die IndyCar-Serie. Dort fährt er seit 2021, doch der Tag in Mugello bedeutete für ihn ein besonderes Kapitel: „Am Anfang fühlte ich mich etwas eingerostet, aber dann kam alles wieder zurück. Ich durfte sogar einen stehenden Start machen - und wisst ihr was? Mein letzter stehender Start war 2020 in Bahrain“, sagte er. Und: „Am Ende brachte es mich zum Weinen.“