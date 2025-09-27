Alles zu oe24VIP
Emotional

Formel 1-Rückehr nach Feuercrash: Jetzt spricht Kult-Pilot

27.09.25, 08:19
Teilen

Fast fünf Jahre nach seinem Feuer-Unfall ist Romain Grosjean zurück im Formel-1-Cockpit. In Mugello steuerte er einen Haas-Boliden – und wurde dabei so emotional, dass er am Ende weinen musste. 

Der ehemalige Formel-1-Pilot Romain Grosjean (39) ist erstmals seit seinem schweren Unfall wieder in einen F1-Boliden gestiegen. In Mugello testete er einen Haas aus 2023 – trotz Regen war es für ihn ein „fantastischer Tag“.

Unfall 2020 in Bahrain

Am 29. November 2020 krachte Grosjean beim GP von Bahrain mit 192 km/h in die Barrieren. Sein Auto zerbrach und ging in Flammen auf. Erst nach 27 Sekunden konnte er sich aus dem brennenden Wrack befreien.

Folgen und neues Leben

Grosjean erlitt Verbrennungen an den Händen, beendete danach seine F1-Karriere und wechselte in die IndyCar-Serie. Dort fährt er seit 2021, doch der Tag in Mugello bedeutete für ihn ein besonderes Kapitel: „Am Anfang fühlte ich mich etwas eingerostet, aber dann kam alles wieder zurück. Ich durfte sogar einen stehenden Start machen - und wisst ihr was? Mein letzter stehender Start war 2020 in Bahrain“, sagte er. Und: „Am Ende brachte es mich zum Weinen.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

