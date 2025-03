Horror-Unfall! Frau von Ex-Formel 1-Star schwer verletzt

Marion Grosjean, Ehefrau des ehemaligen Formel-1-Piloten Romain Grosjean, hat bei einem schweren Fahrradunfall üble Verletzungen erlitten.

In den sozialen Medien teilte die 43-jährige TV-Moderatorin ein Bild, das sie im Krankenhausbett zeigt. Ihr Gesicht ist gezeichnet von den Folgen des Unfalls: Ein zugeschwollenes Auge, eine Narbe auf der Stirn und eine Sauerstoffmaske, die ihr das Atmen erleichtert.

Schwere Verletzungen und Erinnerungsverlust

Zu ihrem Posting schrieb Marion: „Pneumothorax, gebrochene Rippen, Kopftrauma ... Die ganze Palette! Ich hatte einen Fahrradunfall, aber mehr kann ich nicht sagen – ich erinnere mich an nichts.“ Sie zeigt sich fassungslos über das Geschehene: „Es ist verrückt. Ich verstehe immer noch nicht, was genau passiert ist oder warum ich mich so schlecht fühle.“

Helm als Lebensretter

Zusätzlich veröffentlichte sie Fotos von den Abschürfungen an Armen und Beinen und betonte die Bedeutung eines Fahrradhelms: „Ehrlich gesagt, der Helm hat mir das Leben gerettet.“ Trotz der schweren Verletzungen hofft sie auf eine baldige Entlassung aus dem Krankenhaus.