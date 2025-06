Hamilton überfährt Murmeltier beim Rennen

Diese Saison ist nichts für Tierliebhaber. Nach einem Hasen in Imola verunfallte das nächste Nagetier auf einer Rennstrecke.

Für Ferrari war das Wochenende in Kanada mit Platz fünf und sechs durchwachsen. Beim siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton (40) gibt es eine Erklärung für die schwache Leistung.

In Runde 37 funkte er an die Box: "Ich bin einfach mal im Niemandsland dieses Rennens. Keine Ahnung, wie das passiert ist." Seine Box antwortete: "In Anbetracht des Schadens am Auto läuft das Rennen ganz gut." Zu diesem Zeitpunkt war es unbekannt, dass der Brite einen Unfall gehabt hatte.

Murmeltier ohne glückliches Ende

Nach dem Rennen sagte er in einem Interview: "Man hat mir gesagt, dass ich ein Murmeltier überfahren habe. Ich bin erschüttert, ich liebe Tiere!" Das Nagetier überlebte die Kollision nicht.

Der Circuit Gilles Villeneuve ist im Rennkalender bekannt für seine Murmeltiere, welche gerne die Rennaktion von der Nähe verfolgen. 2024 erzählte Max Verstappen (27) nach seinem Kanada-Sieg: "Als ich aus der letzten Schikane kam, saß dieses Tier plötzlich da. Ich habe es anfangs gar nicht erkannt, dachte, es seien Trümmerteile. Als mir klar wurde, dass es ein Murmeltier ist, bin ich ausgewichen. Das war sehr knapp, ich hätte es fast getötet."

Fallen gegen Murmeltiere ohne Wirkung

2018 waren die Nagetiere nicht so glücklich. Romain Grosjean (39) überfuhr im freien Training ein Murmeltier, welches den Frontflügel seines Haas beschädigte.

Eigentlich wollte die Stadtverwaltung in diesem Jahr derartige Unfälle vermeiden. Sie stellten für das Rennwochenende Fallen auf.