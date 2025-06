Nullnummer zwischen Porto und Palmeiras

Zwei Spiele, keine Tore: Die Gruppe A bei der Fußball-Club-WM in den USA geizt noch mit Highlights.

Nach dem torlosen Remis zwischen Al Ahly und dem Lionel-Messi-Club Inter Miami gab es auch am Sonntag im Aufeinandertreffen von Palmeiras und dem FC Porto in East Rutherford in New Jersey keine Treffer.

Herausragend war mit Claudio Ramos der eigentliche Ersatztormann der Portugiesen, der den verletzten Kapitän Diogo Costa ersetzte und die Brasilianer zur Verzweiflung brachte.

Die Gruppe A geht am Donnerstag weiter. Palmeiras trifft auf Al-Ahly. Messi und Co. fordern den FC Porto heraus.