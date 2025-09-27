Alles zu oe24VIP
Lamine Yamal
© Getty

"Frauen-Kalender"

Influencerin enthüllt Liebesleben von Spanien-Wunderkind Yamal

27.09.25, 13:11
Neue pikante Schlagzeilen um Barça-Youngster Lamine Yamal: Eine Influencerin behauptet, sein Agent plane sein Dating-Leben mit einem „Frauen-Kalender“. 

Die spanische Influencerin Fati Vazquez (30) sorgt mit Aussagen über Lamine Yamal (18) für Aufsehen. In einem Interview erklärte sie: „Sein Agent führt einen Kalender für ihn und organisiert, mit welchen Frauen er sich an welchen Tagen trifft.“

Der Reihe nach

Vazquez in einem Interview: „Bevor er mit mir ausging, war Lamine Yamal am Tag zuvor mit einem anderen Mädchen zusammen. Ich habe es anhand einiger Fotos bemerkt, die ich gepostet hatte. Dieses Mädchen rief mich an und fragte: ‚Warst du mit Lamine zusammen? Ich bin einen Tag vor dir abgereist.‘“ 

lamine yamal
© Getty

Urlaub mit Yamal

Gerüchte um eine Liaison zwischen Vazquez und Yamal kursieren seit dem Sommer 2025, als beide gemeinsam verreist waren – damals war Yamal noch 17.

Yamal
© Getty

Nicht der erste Skandal

Der frisch gebackene Europameister von 2024 geriet bereits wegen Geburtstagseskapaden in die Schlagzeilen: Er hatte Kleinwüchsige als Show-Act gebucht. Auch sein Vater sorgte zuletzt beim Ballon d’Or für Ärger, als er den Sieger Ousmane Dembélé öffentlich verspottete.

