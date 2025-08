Mateschitz-Mama sagt Salzburg-Charity ab - ist das der traurige Grund?

Trauriger Zwischenfall beim Society-Event im Hangar 7: Anita Gerhardter, Mutter von Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz, sagte ihren Auftritt beim Festspielcocktail der Passauer Runde überraschend ab – ein Todesfall im engen Umfeld soll der Grund sein.

Der traditionelle Festspielcocktail der Passauer Runde fand heuer erstmals im futuristischen Hangar 7 am Flughafen Salzburg statt. Die Gäste – darunter viele prominente Namen aus Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft – genossen nicht nur feine Kulinarik, sondern engagierten sich auch für den guten Zweck. Doch ein unerwarteter Ausfall überschattete das Event.

Mehr lesen:

Anita Gerhardter, Geschäftsführerin der Stiftung Wings for Life und Mutter von Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz, sagte ihre Teilnahme kurzfristig ab. Gastgeberin Claudia Gugger Bessinger kommentierte das Fernbleiben mit den Worten: „Es gab einen privaten Zwischenfall.“ Das geplante Programm musste daraufhin kurzfristig umgestellt werden.

Claudia Gugger Bessinger mit Inge Klingohr © Franz Neumayr

Besonders pikant: Gerade die Anwesenheit von Gerhardter wäre bei dieser Veranstaltung von besonderer Bedeutung gewesen. Denn die diesjährige Charity-Aktion der Passauer Runde stand ganz im Zeichen der Stiftung Wings for Life, die weltweit Forschungsprojekte zur Heilung von Querschnittlähmung unterstützt. Die 2004 von Dietrich Mateschitz und Motocross-Legende Heinz Kinigadner gegründete Stiftung garantiert, dass 100 Prozent aller Spendengelder direkt in Forschungsprojekte fließen – ein seltenes Versprechen in der Welt der Wohltätigkeitsorganisationen.

Ist DIESER Schicksalsschlag der Grund für die Absage?

Nun verdichten sich die Hinweise, was hinter der plötzlichen Absage stecken könnte: Laut Medienberichten verstarb Unternehmer Daniel Bauchinger nur wenige Tage vor dem Event völlig überraschend. Bauchinger galt als enger Freund der Familie Mateschitz und wurde regelmäßig an der Seite von Anita Gerhardter gesehen – sowohl bei gesellschaftlichen Anlässen wie den Salzburger Festspielen als auch bei internationalen Formel-1-Rennen.

Daniel Bauchinger und Anita Gerhardter bei den Salzburger Festspielen. © Getty Images

Ob der tragische Todesfall tatsächlich der Grund für Gerhardters Rückzug war, wurde offiziell nicht bestätigt. In Salzburg-Kreisen geht man allerdings davon aus. Die Umstände seines Todes sind bislang nicht bekannt. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei den Familien Gerhardter und Bauchinger.

Trotz des gedämpften Tons verlief der Festspielcocktail in gewohnt stilvollem Rahmen. Die Gäste würdigten die Ziele der Stiftung Wings for Life – und setzten mit ihren Spenden ein starkes Zeichen für Hoffnung, Forschung und Menschlichkeit.