Victoria Swarovski schaufelt Lama-Kot und erntet Häme: "Falsche Wimpern und Blusher"

Die Kristallerbin zeigt sich auf Instagram von einer ganz neuen Seite. Die Fans feiern Vici in Gummistiefeln und Jeans.

Wenn man an Victoria Swarovski denkt, kommen einem sofort funkelnde Roben, perfektes Styling und eine makellose Inszenierung in den Sinn. Die Moderatorin und Unternehmerin gilt wie kaum eine andere als Inbegriff von Glamour. Doch nun überraschte die Kristall-Erbin ihre Follower mit ganz ungewohnten Bildern auf Instagram.

Mehr lesen:

Für die ORF-Entdeckungstour „2 in Tirol“ tauschte Swarovski High Heels und Abendkleider gegen Jeans, wetterfeste Jacken und Gummistiefel. Statt am Red Carpet posierte sie diesmal beim Ausmisten eines Lama-Geheges oder mit Angel in der Hand. Authentische Einblicke in ihre Heimat, wie man sie von der 32-Jährigen bisher nicht kannte.

Hasskommentar trotz bodenständiger Sendung

Dabei wirkte sie erstaunlich natürlich – und gerade dadurch umso nahbarer. Ganz ohne Make-up wollte Swarovski allerdings doch nicht vor die Kamera treten. Ein Detail, das einigen Followern auffiel. Eine Userin spottete etwa: „Lamadung prinzipiell auch nur mit intensivem Blusher, Duckface-Lipgloss und falschen Wimpern.“





Die Mehrheit der Kommentare fiel jedoch positiv aus. Viele Fans lobten die Moderatorin für ihre Bodenständigkeit und fanden, dass ihr dieser Look ebenso gut stehe wie Haute Couture und TV-Glamour.

Eines zeigt der Ausflug jedenfalls: Victoria Swarovski kann nicht nur perfekt inszenierte Auftritte – sondern auch Gummistiefel, Mistgabel und Tiroler Natur. Und genau das macht sie für viele noch sympathischer.