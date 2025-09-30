Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Victoria Swarovski
© Instagram/ORF

Ungewohnt

Victoria Swarovski schaufelt Lama-Kot und erntet Häme: "Falsche Wimpern und Blusher"

30.09.25, 11:22 | Aktualisiert: 30.09.25, 13:04
Teilen

Die Kristallerbin zeigt sich auf Instagram von einer ganz neuen Seite. Die Fans feiern Vici in Gummistiefeln und Jeans. 

Wenn man an Victoria Swarovski denkt, kommen einem sofort funkelnde Roben, perfektes Styling und eine makellose Inszenierung in den Sinn. Die Moderatorin und Unternehmerin gilt wie kaum eine andere als Inbegriff von Glamour. Doch nun überraschte die Kristall-Erbin ihre Follower mit ganz ungewohnten Bildern auf Instagram.

Mehr lesen: 

Für die ORF-Entdeckungstour „2 in Tirol“ tauschte Swarovski High Heels und Abendkleider gegen Jeans, wetterfeste Jacken und Gummistiefel. Statt am Red Carpet posierte sie diesmal beim Ausmisten eines Lama-Geheges oder mit Angel in der Hand. Authentische Einblicke in ihre Heimat, wie man sie von der 32-Jährigen bisher nicht kannte.

Hasskommentar trotz bodenständiger Sendung

Dabei wirkte sie erstaunlich natürlich – und gerade dadurch umso nahbarer. Ganz ohne Make-up wollte Swarovski allerdings doch nicht vor die Kamera treten. Ein Detail, das einigen Followern auffiel. Eine Userin spottete etwa: „Lamadung prinzipiell auch nur mit intensivem Blusher, Duckface-Lipgloss und falschen Wimpern.“

 


 

Die Mehrheit der Kommentare fiel jedoch positiv aus. Viele Fans lobten die Moderatorin für ihre Bodenständigkeit und fanden, dass ihr dieser Look ebenso gut stehe wie Haute Couture und TV-Glamour.

Eines zeigt der Ausflug jedenfalls: Victoria Swarovski kann nicht nur perfekt inszenierte Auftritte – sondern auch Gummistiefel, Mistgabel und Tiroler Natur. Und genau das macht sie für viele noch sympathischer.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden