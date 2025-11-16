Victoria Swarovski auf Social Media untergetaucht - ist DAS der Grund?

Es ist ungewöhnlich ruhig um TV-Beauty Victoria Swarovski. Seit einem Monat macht sich die Kristall-Erbin in den Sozialen Netzwerken rar.

Wo ist Victoria Swarovski? Das fragen sich ihre Fans bereits seit Wochen. Kein Posting oder sonstiges auf ihrem Instagram-Kanal ist für die umtriebige Moderatorin eher ungewöhnlich. Normalerweise lässt sie ihre Fans fast täglich an ihrem Glamour-Leben teilhaben und postet zahlreiche Stories. Seit 11. Oktober ist es aber ruhig um Vici geworden und Fans fragen sich inzwischen, ob es Swarovski gut geht.

Manch einer spekuliert sogar, ob sich Vici vielleicht von ihrem Mark Mateschitz getrennt hat - andere wiederum vermuten, dass eine Schwangerschaft dahinter stecken könnte. Einig sind sich die meisten aber darüber, dass wann immer Swarovski eine Online-Pause einlegt, danach etwas Großes kommt. Trennung, Schwangerschaft oder...

Song Contest Gerücht

© Getty Images

Aus Insiderkreisen ist jedenfalls durchgesickert, dass Victoria Swarovski gemeinsam mit Ö3-Mann Andi Knoll und Schauspieler Philipp Hochmair teil des Song Contest Moderations-Teams sein soll. Der ORF bestätigt dies bis dato allerdings nicht. Ob Vici beim größten TV-Spektakel Europas dabei sein wird, könnte sich aber schon kommenden Dienstag bestätigen. Dann nämlich lädt der ORF zum Pressetermin in die Wiener Stadthalle, wo der ESC über die Bühne gehen wird.

Das dunkelblaue Dirndl Velina, 299 Euro, mit der Jacke Nerida, 219 Euro, ist Victoria Swarovskis Lieblingskreation aus ihrer Krüger Dirndl- Kollektion. © Krüger Dirndl

Generaldirektor Roland Weißmann und Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz informieren über den aktuellen Stand der Vorbereitungen des Musik-Events. Gut möglich, dass dabei auch die Moderatoren bekanntgegeben werden.

Als Song Contest Moderatorin könnte Victoria Swarovski jedenfalls ein fulminantes Comeback in den Sozialen Netzwerken feieren und ihr Follower-Zahlen würden durch die Decke gehen.

Fahrplan zum ESC

Der Vorverkauf für die insgesamt 9 ESC-Shows für rund 100.000 Fans in der Stadthalle soll dann Anfang Jänner starten. Ende Jänner gibt’s die Auslosung der Semi-Finali und am 26. Februar wird bei der großen ORF-Show „Wer singt für Österreich? “ unter der Moderation von Alice Tumler und Cesár Sampson unser Kandidat ermittelt. Ab 30. März beginnen die Aufbauarbeiten in der Stadthalle. Medienzentrum, Künstlergarderoben, sowie Bombast-Bühne von Florian Wieder inklusive.

© Getty Images

Ende April steigen dann die ersten Proben und am 10. Mai wird der 70. Song Contest dann mit dem großen Turquise Carpet Event offiziell eröffnet. Am 12. und 14. Mai überträgt der ORF ab 21 Uhr die beiden Quali-Runden. Ebenso natürlich am 16. Mai das große Finale. Da heißt es dann für bis zu 180 Millionen TV-Zuseher wieder besonders lange zittern. Heuer durfte unser JJ ja erst nach 3 Stunden und 59 Minuten (!) über seinen Sieg jubeln.