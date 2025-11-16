Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Victoria Swarovski
© Getty Images

Ungewöhnliche Pause

Victoria Swarovski auf Social Media untergetaucht - ist DAS der Grund?

16.11.25, 14:37
Teilen

Es ist ungewöhnlich ruhig um TV-Beauty Victoria Swarovski. Seit einem Monat macht sich die Kristall-Erbin in den Sozialen Netzwerken rar.

Wo ist Victoria Swarovski? Das fragen sich ihre Fans bereits seit Wochen. Kein Posting oder sonstiges auf ihrem Instagram-Kanal ist für die umtriebige Moderatorin eher ungewöhnlich. Normalerweise lässt sie ihre Fans fast täglich an ihrem Glamour-Leben teilhaben und postet zahlreiche Stories. Seit 11. Oktober ist es aber ruhig um Vici geworden und Fans fragen sich inzwischen, ob es Swarovski gut geht.

Manch einer spekuliert sogar, ob sich Vici vielleicht von ihrem Mark Mateschitz getrennt hat - andere wiederum vermuten, dass eine Schwangerschaft dahinter stecken könnte. Einig sind sich die meisten aber darüber, dass wann immer Swarovski eine Online-Pause einlegt, danach etwas Großes kommt. Trennung, Schwangerschaft oder...

Song Contest Gerücht

Victoria Swarovski auf Social Media untergetaucht - ist DAS der Grund?
© Getty Images

Aus Insiderkreisen ist jedenfalls durchgesickert, dass Victoria Swarovski gemeinsam mit Ö3-Mann Andi Knoll und Schauspieler Philipp Hochmair teil des Song Contest Moderations-Teams sein soll. Der ORF bestätigt dies bis dato allerdings nicht. Ob Vici beim größten TV-Spektakel Europas dabei sein wird, könnte sich aber schon kommenden Dienstag bestätigen. Dann nämlich lädt der ORF zum Pressetermin in die Wiener Stadthalle, wo der ESC über die Bühne gehen wird.

Das dunkelblaue Dirndl Velina, 299 Euro, mit der Jacke Nerida,  219 Euro, ist Victoria Swarovskis Lieblingskreation aus ihrer Krüger Dirndl- Kollektion.

Das dunkelblaue Dirndl Velina, 299 Euro, mit der Jacke Nerida,  219 Euro, ist Victoria Swarovskis Lieblingskreation aus ihrer Krüger Dirndl- Kollektion.

© Krüger Dirndl

Generaldirektor Roland Weißmann und Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz informieren über den aktuellen Stand der Vorbereitungen des Musik-Events. Gut möglich, dass dabei auch die Moderatoren bekanntgegeben werden.

Als Song Contest Moderatorin könnte Victoria Swarovski jedenfalls ein fulminantes Comeback in den Sozialen Netzwerken feieren und ihr Follower-Zahlen würden durch die Decke gehen.

Fahrplan zum ESC

Der Vorverkauf für die insgesamt 9 ESC-Shows für rund 100.000 Fans in der Stadthalle soll dann Anfang Jänner starten. Ende Jänner gibt’s die Auslosung der Semi-Finali und am 26. Februar wird bei der großen ORF-Show „Wer singt für Österreich? “ unter der Moderation von Alice Tumler und Cesár Sampson unser Kandidat ermittelt. Ab 30. März beginnen die Aufbauarbeiten in der Stadthalle. Medienzentrum, Künstlergarderoben, sowie Bombast-Bühne von Florian Wieder inklusive.

Victoria Swarovski auf Social Media untergetaucht - ist DAS der Grund?
© Getty Images

Ende April steigen dann die ersten Proben und am 10. Mai wird der 70. Song Contest dann mit dem großen Turquise Carpet Event offiziell eröffnet. Am 12. und 14. Mai überträgt der ORF ab 21 Uhr die beiden Quali-Runden. Ebenso natürlich am 16. Mai das große Finale. Da heißt es dann für bis zu 180 Millionen TV-Zuseher wieder besonders lange zittern. Heuer durfte unser JJ ja erst nach 3 Stunden und 59 Minuten (!) über seinen Sieg jubeln.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden