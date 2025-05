Dancing Stars: Liebes-Gerücht um Paulus Bohl und Catharina Malek

Der Kabarettist streichelte seine Tanzpartnerin auffällig zärtlich. Gibt es etwa auch heuer wieder ein Liebespaar bei Dancing Stars oder sind die beiden rein freundschaftlich verbunden?

Zärtlich legt er seine Hand an ihre Hüfte, sein Daumen streicht sanft auf und ab. Sie blickt ihn mit großen Augen an, rückt ihm immer wieder ganz nah, sobald er spricht. Zwischen Comedian Paulus Bohl und Profitänzerin Catharina Malek scheint die Chemie zu stimmen – und das nicht nur auf der Bühne. In der aktuellen Staffel von Dancing Stars sorgt das Tanzpaar für erste Liebesgerüchte.

Feuriges Duo

Bereits in den letzten drei Folgen war das Knistern zwischen den beiden kaum zu übersehen. Sie flirten, lachen, vollenden einander die Sätze – als hätten sie sich gesucht und gefunden. Auch Jurorin Barbara Meier blieb das nicht verborgen: „Ihr funktioniert perfekt miteinander“, lobte sie begeistert.





Dancing Stars als Paarschmiede

Ob die Harmonie auf dem Tanzparkett auch abseits der Show Bestand hat, bleibt vorerst offen. Doch ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Dancing Stars war schon öfter der Beginn einer Liebesgeschichte. Maria Santner und Marco Angelini etwa haben sich nicht nur auf, sondern auch abseits des Parketts gefunden – heute sind sie verheiratet und Eltern. Auch Corinna Kamper und Danilo Campisi feiern ihre Liebe: Im Sommer wollen sie sich das Jawort geben.

Im Falle von Paulus Bohl und Catharina Malek wird es aber wohl bei einer Freundschaft bleiben, denn Catharina ist mit dem Profitänzer Vaclav Malek verheiratet und tanzt mit ihm durchs Leben.