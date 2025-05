Dancing Stars: Streit zwischen Simone Lugner und Danilo eskaliert: "A****loch"

Im Semifinale zeigt sich, dass zwischen Lugner und Campisi ordentlich die Fetzen flogen. Der Tanzprofi hat sogar das Training abgebrochen.

Die Vorbereitungen auf das Halbfinale verliefen alles andere als harmonisch: Zwischen Simone Lugner und Danilo Campisi kam es immer wieder zu hitzigen Auseinandersetzungen. Zwei starke Persönlichkeiten prallten aufeinander – und das blieb nicht ohne Folgen. Danilo zeigte sich unzufrieden mit Simones Fortschritten und verlor schließlich die Geduld. Als er das Gefühl hatte, nicht mehr weiterzukommen, brach er das Training kurzerhand ab.

Entschuldigung

Doch Simone ließ sich davon nicht unterkriegen. Zwar flossen zunächst Tränen, doch Aufgeben war keine Option für die Unternehmerin. Sie trainierte allein weiter – fest entschlossen, ihrem Tanzpartner zu zeigen, was in ihr steckt. In der Live-Show konnte sie schließlich beweisen, wozu sie fähig ist: Die Jury zeigte sich beeindruckt, und auch Danilo zollte ihr Respekt. „Ich war ein echtes A****loch“, räumte er offen ein und entschuldigte sich bei Simone.

Reicht es für den Finaleinzug

Diese reagierte kämpferisch, aber versöhnlich. In den darauffolgenden Trainingseinheiten lief es spürbar besser – auch wenn nicht jeder Streit ausblieb. Doch reicht das für den Einzug ins Finale? Wenn es nach Model Barbara Meier geht: ganz klar ja. Sie zog sogar einen Vergleich zu sich selbst – ein großes Kompliment für Simone Lugner.