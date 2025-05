Dancing Stars: Ist SIE die Gewinnerin?

Einige Fans haben ihre Verschwörungstheorien zu der ORF-Tanzshow. Demnach würde die Gewinnerin bereits feststehen.

Am Freitag (16. Mai) geht es für die verbliebenen vier "Dancing Stars" um den Einzug ins Finale - laut Meinung vieler Fans stehen die Finalisten der ORF-Show praktisch schon fest! Wenn es nach den Zusehern geht, tanzen sich Anna Strigl, Aaron Karl und Simone Lugner geradewegs ins große Showdown. Das würde allerdings für "Dr. Bohl" Paulus das Aus bedeuten.

Mehr lesen:

Das vermeintliche Final-Trio

Auch wenn die ORF-Show noch bis 23. Mai läuft – in den sozialen Netzwerken und Kommentarspalten scheint die Sache für viele klar: Dieses Trio ist in Topform, beliebt beim Publikum und sorgt Woche für Woche für Gesprächsstoff. Besonders Simone Lugner, Society-Lady und Dancing-Überraschung des Jahres, mausert sich zunehmend zum Publikumsliebling. Laut des oe24-Votings liegt sie derzeit sogar auf Platz 1 der Beliebtheitsskala. Sie soll es aber nicht sein, die am Ende mit dem Stern nach Hause geht.

Wilde Gerüchte um Gewinnerin

Rund um Influencerin Anna Strigl, die sich mit Ehrgeiz und Ausstrahlung ins Rampenlicht getanzt hat, kursieren nun wilde Gerüchte. In Online-Foren wird gemunkelt, dass ihr Sieg von langer Hand geplant sei – angeblich, weil sie im Anschluss eine eigene ORF-Show erhalten soll. Beweise dafür? Fehlanzeige. Es handelt sich bislang um reine Verschwörungstheorien, wie sie im Social-Media-Zeitalter schnell die Runde machen.

Komplettiert wird das mutmaßliche Finalisten-Trio durch Schauspieler Aaron Karl, der mit seinem tänzerischen Können und lässigem Auftreten Woche für Woche abliefert. Viele sehen in ihm den idealen „Dancing Stars“-Sieger – ehrgeizig, sympathisch, bodenständig.