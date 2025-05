"Dancing Stars": Andi Wojta scheitert vor dem Halb-Finale

Fünf Paare kämpften am Freitag um den Einzug ins Halb-Finale der "Dancing Stars". Für TV-Koch Andi Wojta war dabei gestern Endstation

„Love is in the air“ hieß es Freitagabend im ORF-Ballroom, als Paulus Bohl, Andi Wojta, Aaron Karl, Anna Strigl und Simone Lugner um den Einzug ins „Dancing Stars“-Halb-Finale tanzten. Aber auch das Motto „Liebe“ konnte den knallharten Kampf zwischen den fünf verbliebenen Paaren nicht besänftigen.

Simone Lugner und Danilo Campisi © ORF ×

Den Anfang machten Anna Strigl und Herby Stanonik mit einem Slowfox, für den sie von Gast-Juror Michael Schottenberg großes Lob ernteten. Dann begann für Andi Wojta und Kati Kallus die Zitterpartie mit ihrem Quickstep, den sie gerade einmal so aufs Parkett brachten. Simone Lugner und Danilo Campisi ernteten für ihren Slowfox großes Lob. Für ihre Rumba bekamen Paulus Bohl und Catharina Malek positives Feedback. Zuletzt waren es Aaron Karl und Katya Mizera, die mit ihrem Slowfox mehr als nur begeisterten und damit erstmals die Höchstnote von 30 Punkten holten.

Anna Strigl und Herby Stanonik © ORF ×

Solo-Part als große Hürde

Der zweite Tanz der "Dancing Stars" musste eine 20-Sekunden Solo-Performance der Profis beinhalten, was ein Novum in der Show war. Den Anfang machten einmal mehr Anna Strigl und Herby Stanonik mit ihrem Jive. Die Kritik der Jury war zwar positiv, aber Anna wurde noch Luft nach oben attestiert. Gesamt gab es für sie 54 Punkte. Andi Wojta wiederum konnte auch beim zweiten Tanz nicht wirklich überzeugen und musste sich mit insgesamt 33 Punkten begnügen.

Paulus Bohl mit Catharina Malek © ORF ×

"Schleichkatze" Simone Lugner freute sich über das Jury-Lob, bis auf die Kritik für ihre Beinarbeit. Insgesamt sammelte Mörtels Witwe für den Samba 44 Punkte von der Jury. Paulus Bohl und sein Wiener Walzer rührten die Jury fast zu Tränen und wurden für beide Tänze mit 52 Punkten belohnt. Zuletzt war es wieder Aaron Karl, der mit der Höchstnote in die zweite Runde ging. Seine Leistung konnte er abermals bestätigen und durfte sich letztendlich über 59 Punkte freuen.

Aaron Karl und Kateryna Mizera © ORF ×

Zittern vor Publikums-Voting

Andi Wojta & Kati Kallus © ORF ×

Bei der Entscheidung kam es einmal mehr darauf an, wieviel "Liebe" es für die Paare vom Publikum gab. Nach der Jury lag Aaron Karl klar vorne und Andi Wojta war einmal mehr das Schlusslicht. Nach den großen Zittern waren es letztendlich dann wirklich Andi Wojta und Catharina Malek, die gehen mussten und den Einzug ins Halb-Finale knapp verpassten.